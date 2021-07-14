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7月14日疫情懶人卡／駐菲律賓代表處增1人確診、中彰特殊社交傳染鏈恐再擴大
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月13日疫情懶人卡）
▌駐菲律賓代表處增1人確診 7月14日暫停領務服務
外交部表示，台灣駐菲律賓代表處1名人員今天確診，正居家隔離中。駐處明天將全面消毒辦公處所，並暫停領務服務。這是駐處去年6月以來第8個確診案例。...more
▌「密閉空間互動密切」 中彰特殊社交傳染鏈恐再擴大
彰化縣今天新增一例確診死亡案，為先前萬華家族傳染鏈的確診個案，住院治療61天後仍死亡，該60多歲男子沒有慢性病史，確診時CT值16；彰化縣府衛生局長葉彥伯說，一般重症為7到10天，該個案從確診到過世長達60多天較少見，但可以注意的是彰化累計11例死亡個案都沒打疫苗，打疫苗可減少重症死亡率。...more
疫情快報
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