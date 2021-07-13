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苗栗新增1名台積電員工確診 活動足跡遍及竹苗
苗栗縣今天新增1例新冠肺炎確診，案15385是新竹縣台灣積體電路製造公司員工 ，匡列接觸者新竹市家人及新竹縣職場接觸者14人，活動足跡遍及竹苗地區，公共場所都有戴口罩，相關單位完成清消。
苗栗縣連續7天零確診後，今天新增1例，縣府疫調案15385是37歲男性，新竹縣台積電員工，住在苗栗縣頭份市，家人在新竹市，7月9日開始有咳嗽、腹瀉、鼻塞等症狀，自行購藥服用未就醫，公司7月11日安排快篩，結果為陽性，7月12日就醫採檢PCR後確診，目前收治醫院隔離病房。
案15385開車通勤上、下班，疫調足跡遍及竹苗地區，匡列接觸者14人，皆已完成採檢，其中12人居家隔離，2人防疫旅館隔離，縣府籲請鄉親防疫不能鬆懈，持續配合室內外全程戴口罩，盡量減少外出，避免跨縣市移動。
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