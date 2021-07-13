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本土新增28例、6死 即日開放18歲以上疫苗意願登記

台積電昨增3確診 竹科宿舍採檢286人陰性

中央社 / 新竹市13日電

台積電昨天發聲明表示有3名員工確診，其中一例為新竹市個案，新竹市政府安排確診者同宿舍人員進行採檢，目前已採檢286人，全數為陰性。

晶圓代工廠台積電昨天宣布，新增3名員工COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，已匡列密切接觸者百餘人，進行PCR檢測並居家隔離，同時擴大篩檢確診員工活動空間的其他人員約數百人。

新竹市長林智堅今天表示，昨天公布確診個案的竹科從業人員，居住宿舍為一人一室的套房，並擁有獨立衛浴，風險相對低，市府仍嚴陣以待，已安排確診者宿舍所有人員進行採檢，目前已採檢286人，全數為陰性，後續採檢結果陸續出爐將再持續公布。

新竹市政府呼籲，全國疫情仍在第3級警戒期間，北部生活圈仍有零星本土確診個案，請民眾非必要不外出，更應減少跨縣市移動。

新冠肺炎 COVID-19

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