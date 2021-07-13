3+11黑箱沒紀錄、拖一年才入境普篩！網友熱議CDC指揮中心十大民怨

網友為何燃起怒火？

新冠疫情持續發燒，中央流行疫情指揮中心（CDC）每日不停歇帶著民眾防疫、開記者會，不料台灣從原先的防疫資優生，演變成爆發本土疫情的留級生，比別人有多一年的時間做準備，卻還是將一手好牌全打壞，讓網友不滿譴責防疫SOP都沒做，認為指揮中心應該好好的檢討，避免這些問題發生。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，盤點網友熱議的十大CDC民怨，到底大家都在討論什麼呢？

image source：Youtube截圖/中天新聞

No.10 每天下午2點開記者會慣性遲到

指揮中心訂定每日下午兩點召開記者會，說明疫情狀況，許多媒體、民眾都會準時收看直播，了解相關消息與政策。但政府官員們往往無法準時到場，遲到成了常態。

兩點記者會卻常遲到，漸漸遭到網友質疑「遲到是正常的嗎」、「每次都要晚個五分鐘，短短的時間是能幹嘛」、「守時很困難嗎」，還有網友特別繪製圖表，統計記者會的延遲狀況，諷刺地宣告「怕浪費時間可以兩點五分再觀看」。

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No.9 自費快篩試劑要價3千，民怨成本太高

日前指揮中心提出廣篩政策，鼓勵民眾在家快篩。食藥署核准3款居家快篩試劑，其中核酸快篩就要價近3000元，讓民眾直呼太貴，甚至有PTT網友找到國外快篩試劑的售價，發現價差相當懸殊，質疑為何這麼貴。

就連消基會也表示，台灣快篩試劑相較於其他國家相當昂貴，甚至差到近5倍，呼籲政府應比照國外公費居家快篩。對於民眾的抱怨，陳時中則回應會再進口其他品牌、費用較低的快篩試劑。

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No.8 疫苗買不到、速度慢，需要靠國外捐助

雖然疫情日益趨緩，但能夠提升民眾保護力的疫苗仍然非常短缺，目前只能仰賴先前剛到貨的少量疫苗及他國的捐贈，陳時中也曾在記者會上表示「現在疫苗就是買不到」，引發網友熱議。

許多網友認為，政府應更積極作為來安定民心，其實加拿大也爆出買了人口數13倍的疫苗量也是遲遲拿不到貨，全世界都在搶疫苗，倚賴美日立陶宛捐贈並不能解決台灣的疫苗慌，現在還得要仰賴鴻海、台積電、慈濟民間的力量，更激起民怨。

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No.7 各縣市疫苗配給額度分配不均挨轟

疫苗陸續開放施打，但各縣市分配不均的問題卻引發爭議，爭吵最嚴重的莫過於首波AZ疫苗開始施打的六月中旬：「明明重症區就在雙北，為何高雄市分配到的疫苗卻比較多？」也有網友認為，台中、彰化的確診數也相當高，應該多加分配，質疑中央未妥善考量。

陳時中則表示，疫苗分配是以第一至三類未施打的六成為發放基礎，住宿型長照機構及高齡長者也在預估值內，會視疫情風險增加高風險熱區的分配。

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No.6 民間要捐疫苗，卻以資料不足為由阻擋

先前不少民間團體主動表示願意出手購買疫苗，以解台灣疫苗短缺的燃眉之急，紛紛向衛福部申請採購，然而卻遭資料不全為由被退件，讓網友忍不住爆氣「政府自己買不到，為何民間要買不讓買」，怒轟相關單位應積極幫忙處理申請資料。

對此，陳時中解釋並非有意阻攔，要求拿出原廠授權書是為了確保供貨來源，避免走冤枉路。郭台銘也在臉書上緩頰：「買疫苗不是上街買菜，企業該全力配合政府。」

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No.5 隱匿個案足跡被質疑（ex紐籍機師案）

面對疫情民眾人心惶惶，出門深怕會與確診者的足跡重疊，但去年12月發生的紐籍機師一案，指揮中心公布的足跡與台北市議員徐巧芯接獲的爆料足跡有一天之差，讓徐巧芯質疑為何不公布，萬一有民眾因此染疫怎麼辦。

當時，指揮中心隱匿個案足跡的行為，也讓網友怒火沖天，不再相信公布的個案足跡，陳時中解釋，能掌握接觸者的公共場所活動史就不公開，政府可以控制請民眾放心，不過許多網友對此說法並不買單。

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No.4 殘劑之亂，讓民眾爭先恐後搶破頭

開放18歲以上民眾可預約疫苗殘劑後，各地出現民眾爭先恐後的亂象，最誇張的是日前有花蓮民眾為了搶殘劑瘋狂排隊，等醫院一開門，整群人就以跑百米的速度衝刺，其中更有人不慎摔倒，場面相當危險。

整體動線毫無規劃可言，讓民眾忍不住爆氣大罵：「人民是狗嗎？」更有網友嘲諷道「還以為是在廟裡搶頭香。」畫面還流到國外新聞報導，讓網友痛批丟臉。

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No.3 拖一年不入境普篩，到7/1才宣布實施

去年就有新北市長侯友宜、專家學者等建議指揮中心對於入境人員應進行全面普篩，該意見一直未被採納，今年五月疫情大爆發時，也未實行普篩。

直到印度變種病毒Delta入侵台灣，火燒屁股了才在今年7/1宣布隔日開始實施。對此網友忍不住狂酸「當初不知道是誰說浪費醫療資源」、「終於睡醒了齁」、「如果早點普篩+14天就不會死600多人了」。（截至7/8 染疫死亡人數為718人）

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No.2 醫療量能不足造成醫護沈重負擔

醫療量能嚴重不足，使得第一線的醫護人員超時過勞且壓力超大，沉重的負擔讓許多人受不了，爆出離職潮。

不滿基層醫護被犧牲，護師工會理事長陳玉鳳數度拍攝直播、發聲明，呼籲指揮中心正視問題，認為政府沒能力解決，也沒給足夠的補助及保障，甚至醫護人員被歧視，指揮中心也未用現行條文規勸開罰。

陳玉鳳怒嗆「每天的記者會只會報人數，卻沒提供相關措施」，痛批「你所謂的安定民心，就是安定民眾的心，然後欺負我們這些護理人員嗎」，引發網友紛紛群起贊同，為醫護感到相當心疼。

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No.1 3+11沒會議紀錄，監院展開調查

攸關機組員檢疫的「3+11決策」，被認為是本土疫情爆發的最大破口，陳時中一度回應當天是由副指揮官負責又改口，被認為是在甩鍋。

被質疑替機師職業工會協調放寬政策的民進黨不分區立委范雲，事後還說，因決策調整才能抓出這波確診，被網友痛批傻眼、噁心。反對公布3+11決策會議紀錄的無黨籍立委林昶佐，要求在野黨不要再帶風向，結果遭到網友出征「說好的挺萬華呢」、「可是你連同意的勇氣都沒有」。最後爆出3+11竟無會議記錄、也沒在專家會議討論過，陳時中僅表示會負起最後責任，讓網友爆氣痛罵「用嘴巴負責任」、「扛的起嗎？700多條人命」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年7月9日至2021年7月8日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『CDC指揮中心民怨』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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