7月13日疫情懶人卡／萬芳醫院陸續有病患及陪病者確診 總計11人確診

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月12日疫情懶人卡）

▌萬芳醫院院內感染總計11人確診 9病患外加2外籍看護

北市萬芳醫院近期爆出院內感染，台北市副市長黃珊珊在防疫記者會上說明，萬芳醫院於6月底通報4名院內感染，市府於6月29日啟動「萬芳專案」進行監控，再發現1確診看護。北市府指出，萬芳醫院9、11樓陸續有病患及陪病者確診，總計11人確診。

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