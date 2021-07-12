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基隆新增1例確診 長者疫苗施打率達8成

中央社 / 基隆12日電

基隆市今天新增1例確診病例，市府今天起為68至69歲長者施打疫苗，平均施打率達80.6%，市長林右昌下午前往視察，除表示欣慰外，也鼓勵市民踴躍接種疫苗，形成更好的保護力。

基隆市今天新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，市府表示，案15369是名30多歲女性，她是案14978友人，被匡列居家隔離，原本預計昨天解除隔離，安排解除隔離前進行核酸檢測（PCR）確診，CT值37，已收治在醫院。

林右昌下午前往中山高中施打站視察表示，市民施打情況非常踴躍，上午在仁愛區甚至還有90.1%的超高施打率，希望鄉親只要時間允許，都能夠接受疫苗施打，形成更好的保護力，基隆市現在的施打率在全國名列前茅，接下來將針對65到67歲的市民施打疫苗，希望施打情況也能夠如此踴躍。

對於台積電與鴻海簽約購買BNT疫苗，捐贈衛生福利部疾病管制署作為防疫使用，林右昌說，疫苗越來越多是很好的事，中央與民間企業合作，包括像台積電、鴻海或慈濟等越多越好，他樂觀其成，也很高興聽到這個好消息。

此外，林右昌說，愛四路夜市原本明天復市，經過自治會與攤商開會討論，由於管理人力問題，再加上有意願恢復營業的攤商只有不到1/3，最後決定延到27日復市，市府尊重攤商和自治會的決定。

新冠肺炎 COVID-19

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