北市信義區分租套房廣義家戶感染7人確診 匡列31接觸者

台北市信義區發生分租套房廣義家戶感染事件，副市長黃珊珊今天說明，相關事件共7人確診，已匡列31人居家隔離，還不算是非常熱的熱區。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，市長柯文哲表示，北市昨天新增9例確診個案，是2個月以來首次單日新增確診降到10例以下。

柯文哲指出，從各行政區確診數據來看，萬華區特別複雜，經過批發市場專案大規模PCR篩檢後，雖然數量有減少，但到上週仍新增36例確診，病例仍是各區最高；至於新增確診數次高的信義區，則是因為有一些家戶感染，比較特別。

他說，從7月1日到10日的疫調分析來看，台北市總共204人確診，其中36人感染源不明，所以真的從社區中感染的不多，大約17.6%，在家中被傳染的則占了1/3。

他表示，目前台北市有3大感染問題，包含市場、醫院及家戶，市場已經慢慢控制下來，醫院則相對容易解決，最頭痛的還是家戶感染，除了有親戚關係的，三五好友聚在家裡打麻將、合租公寓等都是問題。

針對信義區的感染狀況，黃珊珊說明，總共有7人屬於廣義的家戶感染，包含2個分租套房各2人確診，以及3人是真正的家戶感染，總共匡列了31人居家隔離，不算是非常熱的熱區。

媒體詢問，北市近期有多起感染，包含虎林街、忠勤里、高鐵員工、北捷清潔員、信義區分租套房等事件，相關疫情資訊都是相隔幾天後被動式地逐步說明，是市府來不及掌握資訊，或是另有考量？

黃珊珊回應，所有案情都陸陸續續、一個兩個，從每一天的新增案例中去找出關聯性，發現同樣的狀況一直發生，才會成立專案處理，影響層面較大才會在記者會上公布。

黃珊珊強調，每件個案市府都嚴密監控，現在台北市在家戶感染以外沒有太多新案例，疫情每天都在變化，不可能每天把每個案子都拿出來講。

此外，台北市已開始公布確診者足跡，卻未在記者會上宣布，僅上傳到台北市嚴重特殊傳染性肺炎專區網站；黃珊珊說，重要的事情很多，不可能每次都在記者會上公布，但若民眾不清楚，可以考慮用其他管道讓民眾知道。

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