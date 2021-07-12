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彰化25歲確診男所屬特殊社交圈 約有10人疫調中

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府在今天的防疫記者會中，除公布彰化今天0確診，維持266例外，衛生局長葉彥伯並針對昨天公布的25歲確診男子衍生的社交傳染鏈做說明。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府在今天的防疫記者會中，除公布彰化今天0確診，維持266例外，衛生局長葉彥伯並針對昨天公布的25歲確診男子衍生的社交傳染鏈做說明。記者劉明岩／攝影

彰化縣新冠肺炎0確診病例，累計今年全縣確診病例維持266例。對於昨天公布的25歲確診男子，參與跨中部縣市的年輕人特殊社交圈活動，彰化縣衛生局長葉彥伯說，他疑似被一名同屬社交圈的男子傳染，此一團體約有10人被匡列疫調中，擔心仍有其他相關接觸者，至於他的家人及兩個職場約20多人均採陰。

葉彥伯說，與彰化確診男子同一社交圈的這名男子，是在7月5日發病，CT值是29.1，而彰化確診男子是在7月8日發病，10日採檢的CT值14，較晚發病的彰化確診男子疑是被他感染，CT值即比較低，病毒量較高，加上個人體質也有關係，但仍須做血清檢測進一步釐清。

據了解，彰化這名確診男子住在鹿港，未與家人同住，他是7月5日發病後，即有警覺，先到鹿港忠義廟拜拜後，到鹿港某基層診所看病，醫師也很警覺，立即通報採檢確診。

由於此一特殊社交圈，多是年輕且經濟條件不錯，衛生局匡列的約10名接觸對象中，彰化人有3個，其餘是外縣市，目前採檢結果還沒有公布。

彰化縣政府在今天的防疫記者會中，除公布彰化今天0確診，維持266例外，縣長王惠美並針對明天的微解封做出說明，表示彰化縣仍要求餐飲一律外帶不得內用，禁止宗教活動，步道、公園皆開放，但室內運動場館、涼亭、遊具，與籃球場等設施，易造成人與人近距離群聚則不開放，網球場因距離拉長，較無群聚疑慮，因此可以開放。

至於校園操場是否開放？王惠美強調，授權各校自主，若學校家長會與教師會開會討論通過後，決議可以開放、就能開放。

彰化縣政府在今天的防疫記者會中，除公布彰化今天0確診，維持266例外，縣長王惠美並針對明天的微解封做出說明。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府在今天的防疫記者會中，除公布彰化今天0確診，維持266例外，縣長王惠美並針對明天的微解封做出說明。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府在今天的防疫記者會中，除公布彰化今天0確診，維持266例外，並針對明天的微解封做出說明。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府在今天的防疫記者會中，除公布彰化今天0確診，維持266例外，並針對明天的微解封做出說明。記者劉明岩／攝影

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