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陳時中：染疫死亡數與死亡率 台灣遠低於他國

中央社 / 台北12日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／擷取自指揮中心直播影片
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／擷取自指揮中心直播影片

COVID-19疫情逐漸趨緩，指揮中心指揮官陳時中說，因確診者母數較小，新增死亡數會讓致死率提高，但台灣整體染疫死亡數或每10萬人口死亡數，仍遠低於其他國家。

聯合報今天報導，引述前疾管局長蘇益仁看法，認為台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）致死率高，與未能即時調整用藥指引、延誤用藥時機有關。台大醫院急診部臨床副教授李建璋則指出，臨床醫界缺乏「標準化的治療」模式。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上回應，醫療除了考量適應症使用藥物，最重要的是相關臨床判斷與治療程序，相信醫護人員都盡全力醫治病人。

陳時中說，致死率是死亡數與確診數比率，而確診母數較小，只要死亡數分子增加，就會讓致死率提高。

但陳時中強調，台灣COVID-19疫情整體長久以來，無論是從死亡總數或每100萬、每10萬人口的死亡數，即死亡率的概念，台灣仍遠低於其他國家。

另針對今天新增1名COVID-19確診死亡個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，此為一名60多歲男性，有糖尿病、高血壓病史，於5月11日發燒，5月19日就醫採檢，隔天確診住院，6月11日解除隔離出院。

羅一鈞說，這名男子又於7月7日返回醫院胸腔科回診，但在診間發生緊急狀況而急救，經急救後送加護病房，期間經過2度PCR採檢都陰性，但因病況惡化，10日不幸過世。

羅一鈞說，最後死因診斷為敗血性休克、肺炎合併呼吸衰竭，與COVID-19關連不大，但目前採全死因認定，故列入COVID-19確診死亡個案。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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