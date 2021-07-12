連最後的道別都成兩難 第一線急診室醫生的疫情戰記
這裡，不是逞英雄的地方
第二階段愈演愈烈，從救護車上下來的病人，也愈來愈接近生死關口。
壓力愈來愈沉，我的脾氣也愈來愈暴躁。
血性被激發起來，偶爾，也會想打一下那注定贏不了的仗。
那天，太過年輕的我，與負責監督我的主治醫師拍桌子對吼。
「您就這樣把病人送到專責病房，上面人手這麼不足，不一定會照顧啊！不插管，您難道要讓她現在就死在我面前嗎？」
主治醫師一摔手機，帶著滿腔的狂怒指著我的鼻子—這是一向溫和的他第一次這樣對我說話—「妳現在插管，她上去一樣死在病房裡！腦子清楚一點！」
我氣得換氣過度。還想再爭，微微轉頭，卻看到了資深護理師的眼神。
帶著悲憫，帶著溫柔與安撫。
年輕護理師則被診間忽然上升的火氣驚得退到了牆角。
我一下安靜下來。
這裡，不是逞英雄的地方。
我與主治醫師差了三十年的年資，也就是說，我們之間差了至少經手幾十萬個病例的經驗。
病人幾乎沒剩下多少肺容積的X光片，糖尿病、抽菸、慢性肺病長期沒有控制的病史，免疫太差的高齡，實證文獻上那插了呼吸器後低得讓人想哭的存活率。
我又豈不知道病人有多少機會？但是當年的醫療教育只教我無論如何拚一口氣，卻沒有教我讓病人在如此狼籍的情況下，放她舒舒服服地撒手人寰。
我頹然坐下來，迴避了老闆與護理師的眼神。
老闆也不再說話，繼續忙著聯絡專責病床。
我看著X光片，那一個一個的小洞，猙獰地瞪著我。
它們好像在貪婪地說：給我吧，給我吧，她的靈魂我要收走了。
「我。」我低聲說，「去請家屬，與婆婆講講話吧。」
沒人回應。
在臺灣傳統裡，不讓家屬見親人一面就匆匆火化，是一件很殘酷的事情，但是，讓家屬進到急診室裡道別，其實存在遊走在灰色地帶的感染控制（感控）風險。
病人家屬必須從熱區穿越暖區再進入熱區，交叉感染，很容易增加病毒傳播鏈。
但醫學豈能不講人情？
我這麼軟弱的人，又豈能阻止與生俱來的血水呼喚？
剎那間，我想起了喪屍片裡，那個站在崗哨上拿著衝鋒槍，接到了「不得讓任何人通過此線」命令的軍人。
有個稚齡孩童搖搖擺擺的走了過來，哭著求他，我餓了，我沒病，讓我過去吧。
軍人將槍口抬高了一公分。
防線就此崩塌。人類出現浩劫。
最後的折衷，是我把開著視訊的手機拿給病床上的老太太。
她重聽。通話的雙方不過講幾句話都要重複好多遍，她更是說幾句話就得緩一緩氣。
我坐在急救室外的椅子上等著回收手機，木然地聽著他們家長里短的對話：
市場有沒有開？
孫女喜歡吃的蒿菜還買不買得到啊？
你爹是不是還咳嗽啊？
藥在哪裡知不知道啊？什麼？不在櫃子上？我回家就拿給你啦！
我想，老太太不知道她快死了。
我也多麼希望，死神忘了在名單上寫下她的名字。
※本文摘自《這裡沒有英雄：急診室醫師的COVID-19一線戰記》，作者／胖鳥。
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