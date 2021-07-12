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7月12日疫情懶人卡／北市確診者搭捷運趴趴走 萬芳醫院染疫看護為逃逸移工
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月11日疫情懶人卡）
▌連3天搭捷運趴趴走！ 北市確診者足跡曝光 曾在忠孝復興站轉乘
台北市政府今天停開防疫記者會，不過晚間公布四例確診個案的北市公共足跡，其中一名確診者(案15294)7月5日至7日北捷趴趴走，足跡遍及西湖站、後山埤站、永春站，還連續多日在人潮多的忠孝復興站轉乘。
▌萬芳醫院3確診 染疫外籍看護原來是非法逃逸移工
萬芳醫院傳院內感染3名確診，包含1名病患、1名外籍看護及1名陪病家屬，萬芳醫院護理部主任劉淑芬提到，醫院聘請的合約看護均已接種，但此次被感染的外籍看護為家屬自行聘請，黃珊珊則表示，該確診外籍看護為非法逃逸移工。
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