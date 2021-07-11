新冠致死率破5%／盡快分析死亡個案 累積經驗減少死亡

國內新冠致死率逾百分之五，有人認為與醫院收治不及、超載有關，但台大兒童醫院院長黃立民表示，如今醫療量能已不再緊繃，致死率降不下來有很多因素，絕非單一因素，應該盡快對死亡個案進行分析，「從中累積經驗非常重要」。新光醫院副院長洪子仁則表示，降低致死率還是要從疫苗施打、降低重症著手。

新光醫院副院長洪子仁表示，我國疫情爆發至今差不多兩個月，拿短期內的數據與其他國家持續一年多的數據相比，不盡公平。除了致死率，也應該從流行曲線著手。

例如英國去年四月第一波流行時，疫情來得又快又急，致死率陡升，最高峰時每日確診人數約五千多人，新增死亡人數近千人。但去年年底到今年初第二波流行時，確診人數和死亡人數同步上升，致死率不再陡升，最高峰時單日新確診約五萬多人、新增死亡人數為一千多人。

洪子仁表示，可見英國在第一波流行時記取教訓，在病人收治等作為上有所改善，而能控制致死率不再呈現陡升的狀態。反觀我國，疫情之初，確實在醫院降載階段出現死亡人數陡升的狀況，但隨著醫療量能充足，已逐步改善。他認為，降低致死率，還是要從疫苗施打、降低重症著手。

他說，英國最近從五月開始又爆發疫情，但每日確診人數雖然上升，現已來到約單日新增三萬多人確診，但死亡人數則維持在十幾、二十人左右，可說是歸功於疫苗的成效。目前英國已超過六成成人完整接種兩劑疫苗、超過八成成人接種過一劑。

然而，若是疫苗供應不及，避免下一波疫情來襲，致死率再度攀高。洪子仁認為，應該丟棄過去有症狀才刪減的策略，定期在不同區域主動篩檢，進行監測，醫療量能能及早因應。

台大兒童醫院副院長黃立民表示，一開始致死率升高確實跟病患激增有關，但如今時機點已過，致死率仍降不下來有很多因素。包括外界所說我國多為老年人染疫、未及早給予單株抗體、加護病房照護能力落差等，都是可能的因素。

如今針對加護病房照護能力，已幾乎周周舉辦線上臨床教導，盼能提升第一線的照護能力；也已採購單株抗體，並逐步放寬相關限制，未來致死率應該會逐步改善。但黃立民表示，最重要的是要有一組人專門分析死亡個案，找出其相關性，介入改善措施，避免下一次疫情來襲再發生憾事。 英國確診人數及死亡人數曲線。圖／洪子仁提供（截自google ）

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