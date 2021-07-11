新冠致死率破5%／不蓋方艙 患者缺乏監測機制屢傳猝死

五月中旬，台灣剛進入三級警戒，台北街頭整天傳來救護車鳴笛的聲音，救護車把病人載去急診，卻因沒有病床，只能再去下一間醫院。當時雙北重災區瞬間出現大量確診者，許多醫院應變不及，急診除了原本的患者，又擠滿篩檢人潮，沒有床位的民眾僅能在家或旅館隔離，又因缺乏監測機制屢傳猝死、到院前死亡。

「災難永遠發生在沒預先準備的時候。」台大急診部主治醫師方震中表示，必須承認有段時間台灣防疫沒準備好，民眾等不到病床、猝死案例層出不窮，雖然患者可去加強版集中檢疫所，但初期連血氧機都沒有，且隔離者一舉一動無法隨時監控。

方震中坦言：「方艙醫院模式比較適合我國，空間上使用同一平面，病患僅用簡單簾子隔開，護理人員能夠清楚掌握患者病況。」

亞東醫院急診醫學部副主任范傑閔指出，在醫療量能不足的狀態下，缺乏明確的監測機制，患者隱形缺氧屢見不鮮。以國外為例，確診者會獲配血氧機，若身體出現異狀，連絡電話保持暢通，並由專業人員安排送醫。

醫療人力更是吃緊，方震中指出，新冠肺炎具高傳染力，在收治與臨床治療上考量感控等，多了很多步驟，極其需要人力，一個病人甚至兩個以上的護理師照顧，疫情最嚴峻時，就算呼吸器和病床足夠，但人力極度不足。

台北市醫師職業工會秘書長、急診科醫師陳亮甫說，新冠病毒來勢洶洶，因為沒有辦法事先預習，加上台灣人口密度高，以致於短時間內無法提供確診者足夠的資源，死亡率也超出世界平均，只能說「防疫重來一次，一定會做更好。」

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