新冠致死率破5%／死亡破700 我們的親人究意如何死去？

台灣自5月中旬爆發新冠肺炎社區疫情以來，致死率持續攀升，如今確診病例數下降，但致死率已達5.2%，遠高於全球致死率2.1%。許多人認為，死亡率高主要是首波疫情受侵襲者年齡偏高、共病較多。但學者分析跨國資料，認為醫院擁擠、沒有早期診斷、不熟悉治療指引、無症狀確診比率低，可能才是台灣致死率居高不下的根本原因。

根據全球疫情公開資料顯示，高齡化及慢性病盛行率都與台灣相當的英國和美國，首波疫情致死率雖高於台灣目前數值，但其致死率攀升期都很短，很快就開始反轉、下降，之後即便發生數波更嚴重的疫情，英美之致死率趨穩於低點。

反觀台灣，則是疫情趨緩的同時，致死率仍走高不止。台灣社區疫情確診個案主要浮現於5月17日到6月6日，之後人數持續減少；致死率卻從5月下旬的0.4%，一路飆升、毫無反轉跡象，如今已高達5.2%。

哈佛大學流行病學博士、 台大醫院急診部臨床副教授李建璋分析，台灣本土疫情發生至今已經接近兩個月，致死率還在上升，可能有四個原因，包括醫院擁擠、不夠早期診斷、不熟悉治療指引、無症狀確診比例偏低。

首先是疫情初期醫療院所的擁擠。李建璋表示，這一點在美國很明顯，當大量重症病人進到醫院，可以觀察收治患者較多、較擁擠的醫院，死亡率較高，因為人力負擔變大，照護品質會下降，醫護感染的風險也增加。

再者是早期診斷，死亡率才會低，李建璋分析，較晚才診斷，也會回過頭來加重醫院負擔、人力負荷沈重、照護品質下降，進一步排擠輕症診斷和治療，形成惡性循環。

第三個原因是不熟悉治療指引。美國的新冠肺炎致死率能在首波疫情發生後迅速砍半，之後即便出現更嚴峻的疫情，致死率至今維持在2%以下。李俊璋表示，因為美國推動「標準化的治療」，透過電腦流程、品管指標，不斷提升醫療人員對治療指引的依從度。

李建璋表示，新冠肺炎是全新疾病，要讓病人在最恰當時間、得到實證支持的最有效治療，除了治療指引必須與時並進，醫療人員也需要時間熟悉和學習，才知道在什麼情況下，該給予什麼治療。面對新的疾病和不熟悉的治療指引，醫療人員需要醫療資訊系統的輔助和引導，這也是美國致死率能夠持續進步的關鍵。

他指出，疫情發生後，疾管署雖然努力頻繁召開線上研討會、病例討論會，但這些軟性的作法不太夠，應致力於提供「標準化的治療」。舉例來說，治療心肌梗塞，幾分鐘內該做什麼事、給什麼藥，都已建置一套流程，醫院會定期抽查品管指標並檢視醫療行為。建議檢視這波疫情中，確診個案的治療是否偏離指引，歸納出常見問題，可作為未來精進治療、改善流程的基礎。

最後一個因素是致死率的母數，也就是確診人數，很可能低估。李建璋表示，社區流行發生時，應該有二到三成以上的確診者是無症狀的年輕人。如果這波疫情整體的無症狀確診者低於兩、三成，確診者人數就很可能被低估，造成致死率偏高。

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