快訊

桃園新增2確診者 1是櫃姐1是台北上班族

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬芳醫院爆3確診 北市府：協議打過疫苗的看護來服務病患

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長柯文哲今前往萬芳醫院視察並討論未來醫院外籍看護問題。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今前往萬芳醫院視察並討論未來醫院外籍看護問題。圖／北市府提供

台北市萬芳醫院昨傳出有3名確診者，包括1名病患、1名外籍移工與1名陪病家屬，台北市長柯文哲今前往視察，協議未來以萬芳醫院打過疫苗的合約看護來服務病患，否則須更頻繁對相關工作者進行篩檢。

萬芳醫院爆發院內感染，匡列採檢110人、3人確診，包含病患、外籍移工及陪病家屬，其餘工作人員篩檢結果均為陰性。

在會議中，萬芳醫院護理部主任劉淑芳指出，萬芳醫院聘用的合約看護均已施打疫苗，且每次都要做PCR篩檢才能入院作為陪病者照護病患。

然而，個人聘請的外籍看護是否有施打疫苗恐為問題所在，因不在醫院名單中，醫院無法協助接種，需病患家屬自行自費替看護申請接種。

儘管醫院內已有「外籍看護需做PCR篩檢才能入院陪病」的配套措施，但考量新冠肺炎有潛伏期，恐會導致院內感染，因此決議未來仍盡量以院內已打過疫苗的看護來照護病患，反則需頻繁加強相關人員的篩檢；另外，醫院工作人員均須施打疫苗，並盡快完成第2劑的接種。

台北市長柯文哲今前往萬芳醫院視察並討論未來醫院外籍看護問題。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今前往萬芳醫院視察並討論未來醫院外籍看護問題。圖／北市府提供

新冠肺炎 COVID-19 萬芳醫院 柯文哲

相關新聞

Garmin員工染疫掀北桃爭論 鄭文燦：北市資訊錯了

GARMIN員工染疫案引發台北市、桃園市爭論不休，中央指揮官陳時中說明後，桃園市長鄭文燦今天下午準備圖卡強調「台北公布的...

受北市醫院波及致新北6確診？ 北市府駁斥：僅地緣相關

新北市11日新增12例確診，為全台最多，新北市長侯友宜表示，是受到北市某醫院院內感染波及，因此新增2人確診，共累計6人。...

彰化新增1例CT值病毒量甚大 「熱衷社交」至少跨越兩縣市

彰化縣今天新增一名新冠肺炎確診個案，為約20歲年輕人，目前感染源不明，彰化縣衛生局局長葉彥伯說，此一新增個案是7月8日發...

萬芳醫院爆3確診 北市府：協議打過疫苗的看護來服務病患

台北市萬芳醫院昨傳出有3名確診者，包括1名病患、1名外籍移工與1名陪病家屬，台北市長柯文哲今前往視察，協議未來以萬芳醫院...

百貨員工確診僅匡列9人 陳時中：案少可精準疫調

北市微風百貨信義店專櫃男員工確診新冠肺炎，百貨公司人來人往，衛生局僅匡列9名接觸者引關注。指揮中心指揮官陳時中解釋，目前...

桃園新增2確診者 1是櫃姐1是台北上班族

桃園市政府今天下午公布新增2例確診個案，年齡在20多歲，1人為中壢某大型購物中心櫃姐，另1人為台北某公司員工因公司要求員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。