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萬芳醫院爆3確診 北市府：協議打過疫苗的看護來服務病患
台北市萬芳醫院昨傳出有3名確診者，包括1名病患、1名外籍移工與1名陪病家屬，台北市長柯文哲今前往視察，協議未來以萬芳醫院打過疫苗的合約看護來服務病患，否則須更頻繁對相關工作者進行篩檢。
萬芳醫院爆發院內感染，匡列採檢110人、3人確診，包含病患、外籍移工及陪病家屬，其餘工作人員篩檢結果均為陰性。
在會議中，萬芳醫院護理部主任劉淑芳指出，萬芳醫院聘用的合約看護均已施打疫苗，且每次都要做PCR篩檢才能入院作為陪病者照護病患。
然而，個人聘請的外籍看護是否有施打疫苗恐為問題所在，因不在醫院名單中，醫院無法協助接種，需病患家屬自行自費替看護申請接種。
儘管醫院內已有「外籍看護需做PCR篩檢才能入院陪病」的配套措施，但考量新冠肺炎有潛伏期，恐會導致院內感染，因此決議未來仍盡量以院內已打過疫苗的看護來照護病患，反則需頻繁加強相關人員的篩檢；另外，醫院工作人員均須施打疫苗，並盡快完成第2劑的接種。
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