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新北新增12例公布足跡 北車誠品地下街店員確診

百貨員工確診僅匡列9人 陳時中：案少可精準疫調

中央社 / 台北11日電
北市微風百貨信義店專櫃男員工確診新冠肺炎，百貨公司人來人往，衛生局僅匡列9名接觸者引關注。 圖／中央社
北市微風百貨信義店專櫃男員工確診新冠肺炎，百貨公司人來人往，衛生局僅匡列9名接觸者引關注。 圖／中央社

北市微風百貨信義店專櫃男員工確診新冠肺炎，百貨公司人來人往，衛生局僅匡列9名接觸者引關注。指揮中心指揮官陳時中解釋，目前案件少，衛生單位恢復精準疫調量能。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，但各地仍有零星個案，台北市信義微風9日出現確診員工，10日全天休館消毒，北市衛生局已匡列2人隔離、7人自主健康管理。

陳時中今天下午在指揮中心記者會被問到為何百貨公司櫃哥確診只匡列9人，他表示，現在確診案件少，疫調可根據接觸者互動密切度，更精確匡列具染疫風險接觸者，但不忘呼籲民眾不可大意，個人防疫要做好。

近期各地百貨公司常有疫情，如新北市及台中市百貨公司出現確診者後，皆有進行員工快篩，但北市百貨公司出現疫情僅停業，外界好奇百貨業出現確診者是否應為員工執行快篩，陳時中解釋，疫情發生時，衛生單位都會先進行疫調，依據疫情規模規劃圍堵手段。

陳時中說，百貨公司來往人員多，若確診員工足跡較廣，出入樓層及場所多，可選擇全面採檢或分樓層檢驗，但根據暴露時間跟足跡複雜度，如果衛生單位研判疫情相對單純，已掌握感染源，也可僅採檢被匡列的接觸者，「這些都是根據疫調做最恰當安排。」

另外，桃園機場華儲大樓日前傳出有員工確診，桃園市府第一時間匡列全棟大樓員工快篩採檢，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，華儲專案今天無新增確診者，該專案應採2614人、已採2607人，陰性2606人、陽性1人，尚有7人待採檢。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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