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屏東連5天+0 枋寮、枋山集中檢疫667人全數解除隔離

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東出現Delta變異株群聚案，枋山、枋寮專案共匡列667人居家隔離，縣長潘孟安說，667人今全數解隔離，中央疫情指揮中心研判屏東Delta變異株已獲控制，仍需要監測幾天，團隊不敢大意。圖／取自潘孟安臉書
屏東出現Delta變異株群聚案，枋山、枋寮專案共匡列667人居家隔離，縣長潘孟安說，667人今全數解隔離，中央疫情指揮中心研判屏東Delta變異株已獲控制，仍需要監測幾天，團隊不敢大意。圖／取自潘孟安臉書

屏東出現Delta變異株群聚案，枋山、枋寮專案共匡列667人居家隔離，屏東縣潘孟安說，667人今全數解隔離，中央疫情指揮中心研判屏東Delta變異株已獲控制，但仍需要監測幾天，不可大意。

屏東縣府指出，枋山、枋寮專案，共框列667人全送往集中檢疫所隔離，疫情期間已有人陸續解除隔離，7月11日今全數解除隔離；針對枋寮醫院6月16日與確診者同時間在院的691人，全數均完成採檢，全部陰性

枋寮醫院何時恢復營運，屏東縣府衛生局指出，衛生局在7月9日接獲枋寮醫院恢復營運計畫書，審視內容包含PCR檢驗報告、人力排班、疫苗接種情形等，衛生局將與疾病管制署研議是否可恢復急診及部分門診，報請中央流行疫情指揮中心同意後，就可恢復營運。

「屏東Delta變種病毒已獲控制，仍需要監測幾天，確保社區安全，團隊仍不敢大意！」潘孟安說，感謝集中檢疫所隔離者配合，這段期間造成大家不方便，「大家辛苦了，平安最重要」。

疫苗施打部分，潘孟安說，屏東貼心施打疫苗，這幾天人潮踴躍，正持續提升覆蓋率，持續往青中壯年族群推進。另，疫苗預約施打，除了第9、10類對象，開放65歲以上長輩，有意願請快登記。

新冠肺炎 COVID-19 屏東縣 潘孟安 Delta變異株

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