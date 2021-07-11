宜蘭1例境外移入確診無足跡 新增4家診所提供接種服務

宜蘭今天沒有本土確診，有1名境外移入個案，無確診足跡，另外為了因應民眾擴大施打疫苗需求，公布新增黃圭龍小兒科診所、傳康診所、優昇珍所、吳振華小兒科診所加入疫苗施打行列，請民眾依自身需求洽詢預約。

縣長林姿妙表示，這1名境外移入個案15353，是40多歲男性，宜蘭人。4月14日到印尼工作，出國前採檢為陰性，7月9日該案持3日內陰性檢測報告搭機返台，7月10日抵台入境時採檢為陽性確診，CT值10，隨即送往醫院收治，在宜蘭沒有足跡，也無匡列相關接觸者。

針對疫苗施打部分，縣府表示，新增4家診所加入疫苗接種合約醫療院所，分別是黃圭龍小兒科診所、傳康診所、優昇珍所、吳振華小兒科診所。目前宜蘭縣共有7家醫院、24家診所及12鄉鎮市衛生所提供疫苗施打服務，請民眾於施打前先行預約，按照工作人員通知的時間、地點到場施打。

衛生局也呼籲，符合第9類(18歲至64歲患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者)及第10類(50至64歲成人)的民眾，可透過1922網站登記施打意願，目前該梯次開放登記至7月12日(周一)為止。

中央流行疫情指揮中心將依照宜蘭登記意願數，決定配發的疫苗數量，請65歲以下的民眾踴躍上網登錄，之後中央會發送簡訊給符合施打資格的民眾，請收到簡訊的民眾再上網向注射單位登記預約接種。

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