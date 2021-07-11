快訊

彰化新增1例CT值病毒量甚大 「熱衷社交」至少跨越兩縣市

新北新增12例公布足跡 北車誠品地下街店員確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭1例境外移入確診無足跡 新增4家診所提供接種服務

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭今天本土個案零確診，但有一起境外移入個案在抵台入境時就被驗出陽性，隨即送往醫院收治，沒有足跡也無匡列相關接觸者。圖／縣府提供
宜蘭今天本土個案零確診，但有一起境外移入個案在抵台入境時就被驗出陽性，隨即送往醫院收治，沒有足跡也無匡列相關接觸者。圖／縣府提供

宜蘭今天沒有本土確診，有1名境外移入個案，無確診足跡，另外為了因應民眾擴大施打疫苗需求，公布新增黃圭龍小兒科診所、傳康診所、優昇珍所、吳振華小兒科診所加入疫苗施打行列，請民眾依自身需求洽詢預約。

縣長林姿妙表示，這1名境外移入個案15353，是40多歲男性，宜蘭人。4月14日到印尼工作，出國前採檢為陰性，7月9日該案持3日內陰性檢測報告搭機返台，7月10日抵台入境時採檢為陽性確診，CT值10，隨即送往醫院收治，在宜蘭沒有足跡，也無匡列相關接觸者。

針對疫苗施打部分，縣府表示，新增4家診所加入疫苗接種合約醫療院所，分別是黃圭龍小兒科診所、傳康診所、優昇珍所、吳振華小兒科診所。目前宜蘭縣共有7家醫院、24家診所及12鄉鎮市衛生所提供疫苗施打服務，請民眾於施打前先行預約，按照工作人員通知的時間、地點到場施打。

衛生局也呼籲，符合第9類(18歲至64歲患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者)及第10類(50至64歲成人)的民眾，可透過1922網站登記施打意願，目前該梯次開放登記至7月12日(周一)為止。

中央流行疫情指揮中心將依照宜蘭登記意願數，決定配發的疫苗數量，請65歲以下的民眾踴躍上網登錄，之後中央會發送簡訊給符合施打資格的民眾，請收到簡訊的民眾再上網向注射單位登記預約接種。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗 衛生所

延伸閱讀

宜蘭疫苗施打年齡再開放 林姿妙籲踴躍接種

三級警戒延長 宜蘭漁港及商圈夜市加強人流總量管制

阻跨縣市移動！ 宜蘭縣府研議國五交流道設體溫量測站

外地確診者曾到宜蘭旅遊 林姿妙籲減少跨區移動

相關新聞

彰化新增1例CT值病毒量甚大 「熱衷社交」至少跨越兩縣市

彰化縣今天新增一名新冠肺炎確診個案，為約20歲年輕人，目前感染源不明，彰化縣衛生局局長葉彥伯說，此一新增個案是7月8日發...

新北8成確診者受台北波及 醫院、捷運、地下街通通有

新北市今日新增12例確診，當中扣除2例在三重感染源不明，10例有8例跟台北市相關，侯友宜點名包括台北某醫院、地下街以及交...

新北市10天3度「篩零陽」 侯友宜曝數字背後意義

新北市今日新增12例確診，其中在社區篩檢量能上，昨日篩2237人再度零陽性，10天來第3度「篩零陽」，市長侯友宜特別點出...

百貨員工確診僅匡列9人 陳時中：案少可精準疫調

北市微風百貨信義店專櫃男員工確診新冠肺炎，百貨公司人來人往，衛生局僅匡列9名接觸者引關注。指揮中心指揮官陳時中解釋，目前...

桃園新增2確診者 1是櫃姐1是台北上班族

桃園市政府今天下午公布新增2例確診個案，年齡在20多歲，1人為中壢某大型購物中心櫃姐，另1人為台北某公司員工因公司要求員...

【今日精摘】北市信義區套房爆類家戶感染／卓伯源宣布參選國民黨主席

•受疫情影響，國民黨主席選舉延期，讓不少有志之士在這段時間思考後決定參選，彰化縣前縣長卓伯源今在臉書宣布參選黨主席。卓批評「現任領導者」沒有重視中華民國這塊憲法的招牌，丟掉兩岸和平的基礎九二共識；此外，他也承諾要擔任「專職的黨主席」，絕對不參選2024總統和立委。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。