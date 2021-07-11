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北市信義區爆分租套房群聚 單週確診僅次萬華區

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北市信義區爆分租套房群聚 單週確診僅次萬華區

中央社 / 台北11日電
台北市政府今天公布12行政區4日至10日單週確診累計數字，其中信義區染疫人數僅次於萬華區，共11人確診。圖為台北信義區百貨商圈街景。記者曾吉松／攝影
台北市政府今天公布12行政區4日至10日單週確診累計數字，其中信義區染疫人數僅次於萬華區，共11人確診。圖為台北信義區百貨商圈街景。記者曾吉松／攝影

北市政府今天公布12行政區4日至10日單週確診累計數字，其中信義區染疫人數僅次於萬華區，共11人確診。市府說明，這是因為信義區爆發分租套房群聚感染事件。

市府今天未舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫因應記者會，僅更新最新確診數據、專案篩檢狀況以及居家隔離人數。

根據市府統計，台北市4日至10日單週共66人確診，病例分布最多仍在萬華區，共30人染疫；次高則為信義區，共11人染疫。

北市府說明，信義區日前因有民眾自行採檢確診，疫調發現患者居住於分租套房，室友經匡列採檢後也確診，判斷應為類似家戶感染的群聚案件，目前仍持續匡列採檢中。

截至昨天上午10時，台北市居家隔離人數為1023人，其中以萬華區263人最多。

此外，台北市7家提供免費PCR篩檢服務的醫院，昨天共篩檢1065人，截至今天上午9時，有1人結果為陽性；位於第一果菜市場及濱江市場的2座機動篩檢站昨天共篩檢689人，結果皆為陰性。

新冠肺炎 COVID-19 北市

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