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三立電視9日傳2員工確診 黃珊珊今公布員工PCR篩檢結果

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
三立電視台9日傳員工確診，台北市副市長黃珊珊表示該樓層員工PCR篩檢全陰性。圖／截自Google Map
三立電視台9日傳員工確診，台北市副市長黃珊珊表示該樓層員工PCR篩檢全陰性。圖／截自Google Map

北市三立電視9日晚間接獲通報有2名員工確診，即刻進行大樓清消，10日上午安排該樓層所有員工進行PCR篩檢，台北市副市長黃珊珊今在臉書表示，三立該樓層員工PCR篩檢結果均為陰性。

黃珊珊表示，昨日接到三立電視台副總的電話，她與聯合醫院副總院長許家禎連夜趕去三立電視台看現場，一個員工確診，的確會造成很多員工的驚慌失措，但因他們有許多經驗，所以告訴三立電視台要怎樣處理後續。

黃珊珊指出，就像壹電視、文化大學宿舍案、北農案、高鐵案一樣，工作職場先分紅黃綠區，紅區人員不但要篩檢，有近距離接觸者還要被匡列隔離14天。黃區人員也要全面篩檢，紅黃區的篩檢結果再判斷綠區的風險。

壹電視沒有全面篩，因為紅黃區都沒有被感染，其他不同棟工作的工作人員也不需要太緊張；黃珊珊表示，「三立電視台該樓層的員工都已經PCR篩檢陰性」，雖然接觸者還是會被匡列隔離，但總是一個好消息。

黃珊珊說，北市現在有7家醫院有免費篩檢PCR，有疑慮的民眾可以預約去篩檢，不用排隊；另也有企業快篩，很多醫院都可配合企業快篩，之前都由市府設快篩站，是因那時還沒有企業快篩方案，現在，企業可以委託快篩或員工自篩，北市府都會負責後送任務，也就是送往加強版專責防疫旅館。

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