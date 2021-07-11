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7月11日疫情懶人卡／萬芳醫院爆3人確診沒封院打算 新北新莊增6例染疫
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月10日疫情懶人卡）
▌萬芳醫院爆3人確診 北市府：目前沒封院
北市萬芳醫院昨天傳出有3名確診者，包括1名病患、1名外籍移工與1名陪病家屬，一度更傳出封院。北市聯醫副總院長璩大成證實3確診個案，但強調萬芳目前並沒有封院，院方已立即清空病房，3名病患都已經做好處置。據萬芳醫院則表示，3名確診病患已經進行一人一室隔離觀察。...more
▌新北市新莊增6例 北市上班全家染疫
台北市昨天新增13例確診，市長柯文哲說，過去幾周一開始下降很快，後來開始趨緩，不過，精準疫調匡列後做PCR，有10%是確診案例，比率還是滿高。新北市昨天同樣新增13例確診，市長侯友宜表示，其中新莊冒出6例個案，因為有一人在台北上班，家中包含父親及孩子總計7人全部感染。...more
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