北捷南京三民清潔人員確診 匡列者皆陰性營運正常

台北捷運有人員確診，北捷表示，為南京三民站清潔人員，本安排8日打疫苗，但該員自行就醫後確診被收置、尚未施打。相關人員已被匡列、檢測陰性，北捷營運正常。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，台北捷運公司表示，確診者為南京三民站清潔人員，工作內容為現場清潔消毒作業。原已排定8日施打疫苗，因當日該員自行就醫確診收置，尚未施打。

北捷指出， 接獲通知後已完成車站清消，相關人員均已匡列，PCR檢測陰性，北捷營運正常。持續加強落實執行分組值班、分流進出動線與時間、分艙（空間）休息等防疫管制措施。

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