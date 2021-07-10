Garmin員工染疫風波 桃、北隔空交火互批疫調應掌握

Garmin公司員工染疫衍生桃園、台北2市隔空交火；桃園市衛生局昨指疫情源頭是北市未匡列確診者家人（案15108），北市副發言人黃瀞瑩駁斥「第一時間就匡列」，指桃園應透過更確實的疫調掌握訊息。對此，桃園市新聞處長詹賀舜今天再回應黃「案15108 6月28日白天仍有到新竹上班」。

桃園市衛生局長王文彥昨天表示，事件是因為台北列管確診個案（案14860）的丈夫（案15108）未被匡列，案15108又到新竹工作，在職場傳染給Garmin員工的父親，進而傳染該員工。

黃瀞瑩駁斥，案15108自6月28日被匡列為居家隔離者後，就從未到新竹工作，更不可能隨便在外趴趴走，實在不懂何來「未匡列」之說。

針對黃的說法，詹賀舜再回應「根據桃園市及新竹縣的疫調顯示，案15108在6月28日白天仍有到新竹上班」。

詹也表示，若能即時匡列密切接觸者，且各縣市保持密切的聯繫，可以更加提升防疫的效能。另外，桃園市衛生局針對每一個案例，都進行精準疫調、擴大匡列，盡可能的防堵疫情、阻斷傳播鏈。由於確診者在工作地、居住地、家族、朋友圈的互動皆有可能為跨縣市的案件，桃園市衛生局也都會提供最充分的資訊給其它縣市。

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