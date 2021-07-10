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王必勝曝苗栗開會人員確診 前進指揮所一度陷危機

中央社 / 台北10日電
衛福部醫福會執行長王必勝。圖／聯合報系資料照
衛福部醫福會執行長王必勝。圖／聯合報系資料照

衛福部醫福會執行長王必勝今天透露，處理苗栗電子廠群聚時，一名常來開會的人員確診，讓前進指揮所一度陷入危機，他也做PCR採檢確認陰性，並強調人員安全的重要性。

王必勝今天參與台北榮民總醫院「協力穩固COVID-19現下、儲備未來」視訊研討會，分享歷經部立桃園醫院、苗栗電子廠群聚，與台北3大批發市場群聚疫情中，臨危受命擔任前進指揮所指揮官的經歷。

王必勝先點出前進指揮所設置需注意5大重點，因應疫情群聚狀況選擇成員、組織架構不宜太細、特別注意自身安全、地點選定要兼顧安全與方便，以及應有通訊、水電與飲食等設備。

王必勝特別強調自身安全，他表示，前進指揮所是在接近危險之處設立，務必要求管制進出人員，入內人員要經過篩檢以維持安全。

王必勝並透露，有一名常常與前進指揮所開會的人員意外確診，造成前進指揮所蠻大的危機，人員雖有適當防護，也做好自主健康管理，但內心仍忐忑。

王必勝告訴中央社記者，在苗栗電子廠群聚事件中，一名人力仲介公司副總經理參與開會，是協助前進指揮所了解移工狀況的關鍵人物，儘管開會前對方都稱快篩陰性，之後卻出現症狀，經採檢確診。

王必勝表示，進一步細問才知道，仲介公司副總用的是抗體快篩，只能檢出已感染過一段時間的個案，而非發病初期就可檢出的抗原快篩，仲介公司後續也發生幾例確診。

王必勝說，此事件讓前進指揮所人員內心忐忑，儘管與仲介公司副總開會時間很短，也都有戴口罩，但仍落實自我健康管理，王也特別做了PCR採檢，確認陰性才稍安心。

王必勝強調，前進指揮所是在危險的地方設置，有時不知道接觸人員是否確診，因此務必要加強自我防護，該有防護裝備都要配戴好，務必要鞏固人員安全。

研討會上王必勝也提及，前進指揮所的任務除了傳達與執行中央流行疫情指揮中心的命令，同時也反映現場需求與困難，並將計畫與執行隨時回報指揮中心，並可依現況滾動式調整戰術，事後再回報。

他也強調盤點與應用資源的重要性，如苗栗電子廠群聚得在1至2天內移出900多位移工到各地檢疫所，交通部便派數10輛大巴士支援，凸顯資源運用的重要性。

他也說，前進指揮所傾向不拘泥形式、不墨守成規，多做少說，講求效率，並要到勤跑現場實地了解，他也重申跑現場要注意安全，勿在執勤中受傷害，以免影響前進指揮所運作。

王必勝表示，前進指揮所確認作戰目標，但現場通常相當混亂，初步執行也難做到完美，如第一時間提供的名冊雖很難精準，但仍可開始處理，隨事件演進全貌會慢慢浮現，且病毒有潛伏期，要有耐心慢慢收網評估，並設定階段性里程碑。

王必勝說，確認作戰目標已完成就要安排收尾，同時釐清事件發生原因與後續處理，如苗栗電子廠就要改善或優化移工生活住宿管理，避免復發，並與指揮中心回報最後結果，他也提及最後要「清理戰場」，向人員致謝或道歉，答應的事也要盡量完成，才能功成身退。

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