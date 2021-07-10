信義區百貨連環爆！信義微風傳櫃姐確診 今緊急休館

新冠疫情肆虐一年多，百業蕭條下仍有產業逆風高飛，而它們成功的第一個關鍵字是「疫苗」。據美國那斯達克去年3月至今年7月的數據發現，在此掛牌的莫德納、諾瓦瓦克斯和阿斯特捷利康股價皆上漲。諾瓦瓦克斯從每股12.02美元飆漲至217.22美元，漲幅1700%最多。

2021-07-10 08:00