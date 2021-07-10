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信義區百貨連環爆！信義微風傳櫃姐確診 今緊急休館
台北市信義區百貨繼信義誠品、新光三越A11館皆傳出專櫃櫃姐確診後，信義微風今緊急休館，成為信義百貨區第三起傳出確診病例的商場。
信義微風昨(9)日深夜緊急通知員工今(10)日休館、暫停營業一天，11日恢復上班。根據內部員工透露，應是傳出有櫃姐確診，該官方粉絲團於昨(9)日深夜11點半在官網貼出公告。
目前微風集團尚未對此則消息發表意見。
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