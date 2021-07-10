快訊

海地總統遇刺／兇嫌來自4家傭兵公司 聽命於「Mike」

台灣飛上海同一航班 篩出2例新冠確診者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

信義區百貨連環爆！信義微風傳櫃姐確診 今緊急休館

聯合新聞網 / 綜合報導
微風信義百貨傳出確診，今緊急休館一日。圖片來源：報系資料照及官網擷圖。
微風信義百貨傳出確診，今緊急休館一日。圖片來源：報系資料照及官網擷圖。

台北市信義區百貨繼信義誠品、新光三越A11館皆傳出專櫃櫃姐確診後，信義微風今緊急休館，成為信義百貨區第三起傳出確診病例的商場。

信義微風昨(9)日深夜緊急通知員工今(10)日休館、暫停營業一天，11日恢復上班。根據內部員工透露，應是傳出有櫃姐確診，該官方粉絲團於昨(9)日深夜11點半在官網貼出公告。

目前微風集團尚未對此則消息發表意見。

新冠肺炎 COVID-19 微風 微風集團

延伸閱讀

新北公布最新足跡 信義誠品、新光三越確診櫃姐入列

信義誠品咬牙苦撐 協調大房東統一集團降租未果

新光A11櫃姐家住中和 百貨化妝間曾接觸女街友也送隔離

信義區如空城、捷運站空蕩蕩 網友驚呼：來到異世界

相關新聞

信義區百貨連環爆！信義微風傳櫃姐確診 今緊急休館

台北市信義區百貨繼信義誠品、新光三越A11館皆傳出專櫃櫃姐確診後，信義微風今緊急休館，成為信義百貨區第三起傳出確診病例的商場。

【抗疫延長賽】疫苗廠命運大不同！這家遭調查淪「高端第二」 那家股價漲1700%發大財

新冠疫情肆虐一年多，百業蕭條下仍有產業逆風高飛，而它們成功的第一個關鍵字是「疫苗」。據美國那斯達克去年3月至今年7月的數據發現，在此掛牌的莫德納、諾瓦瓦克斯和阿斯特捷利康股價皆上漲。諾瓦瓦克斯從每股12.02美元飆漲至217.22美元，漲幅1700%最多。

7月10日疫情懶人卡／信義微風傳櫃姐染疫 華儲確診累計至2人

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

桃園增2例 孕婦、幼教人員打疫苗

桃園市昨天新增2例，1名為華儲員工，但與首例確診員工沒有工作接觸，另名確診為60歲獨居婦人，市府仍在疫調，外界關注Gar...

孤獨壽星隔離中 醫護視訊送蛋糕

六月十七日上午，莊先生如往常般躺在床上，望著集中檢疫所的天花板，邊吸著黏黏的鼻涕、邊數日子，直到手機響起，他了無生氣地打...

救人命 藍籲新冠新藥列健保

本土疫情持續三級警戒，國民黨昨呼籲，健保署應盡速將美國緊急使用授權的Etesevimab與REGEN-COV等新冠肺炎新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。