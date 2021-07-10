7月10日疫情懶人卡／華儲累計2人確診 北市確診者曾待2地超過15分鐘
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月9日疫情懶人卡）
▌北市公布一確診案足跡 二地待超過15分鐘提醒民眾留意
台北市副市長黃珊珊下午在防疫記者會中公布一名確診個案（案15246）公共場域足跡，包括內湖舊宗郵局、NET復興二店。黃珊珊說，個案足跡包括7月2日下午4時52分至5時20分在內湖舊宗路一段的舊宗郵局；7月4日在晚間6時22至6時50分在中山區復興北路的NET復興二店。...more
▌華儲大樓染疫增1例 桃市府匡列51人居隔採檢
桃園市今天新增2例本土個案，1例屬於華儲大樓染疫案，整棟華儲大樓已有2人確診。桃園市政府表示，個案感染已有一段時間，目前匡列51人居家隔離並進行PCR採檢。...more
疫情快報
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