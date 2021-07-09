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新北：Garmin染疫個案 循程序通報桃園未延遲

中央社 / 新北市9日電

新北市府衛生局今晚澄清表示，華亞科技園區工廠員工染疫案，在確診並疫調後，第一時間通報桃園市府爭取黃金時間並未耽擱，個案感染源來自父親家戶感染，已經安排集中檢疫。

新北市一名新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，在智慧穿戴式商品品牌Garmin（台灣國際航電）位於桃園市龜山區的華亞科技園區工廠上班。

桃園市長鄭文燦今天在直播表示，「這名Garmin桃園廠員工在當日確診時，並沒有獲得新北市政府的通知」，個案確診當晚才接獲新北市通知，但桃園市府早在7日下午接獲訊息後，就開始職場評估、匡列、擴大採檢。也許是新北市府衛生局忙中有錯，或是疫調資料不一。

新北市府衛生局今天晚上告訴中央社記者表示，新北市這名女性個案，住在桃園市的父親6日確診後，女子被桃園市匡列居家隔離，當天晚間透過系統派案給新北市。

市府調查瞭解，女個案於獲悉父親確診後，自行前往醫院做核酸檢測（PCR）檢驗。醫院於7日篩檢陽性確診後，通報中央健康保險系統。當天，新北正要依桃園通報前往女子居住地通知居家隔離時，也在系統同步獲悉女子已經是確診個案，於是，第一時間將女子送往某集中檢疫所。

衛生局表示，女子集中檢疫所後，還需透過疫情調查、訪談獲悉職場等，7日晚上7時於第一時間立即通知桃園市府，與病毒賽跑爭取時間，絲毫沒有耽擱。中央指揮中心依法定傳染病通報系統，給予女子案號後，8日由中央公布確診。

新北衛生局表示，與桃園衛生局雙方溝通無礙，區域聯防的訊息暢通，澄清並沒有桃園市長鄭文燦所指稱新北在確診後並未通報桃園，因確診後，依程序還需經過疫調與訪談。

新北市府衛生局說，新北個案本來就是桃園匡列的居家隔離對象，且地方縣市政府在中央健保系統可同步獲悉確診個案，大家都共同分享資訊，同步努力防疫。

市府衛生局長陳潤秋今天疫情說明會時表示，新北這名個案是在父親確診後被匡列，並採檢後檢驗為陽性，依疫調父親感染日期比較前面，感染源很清楚來自於桃園市的家人家戶感染。

新北市長侯友宜今天在防疫會議後直播記者會表示，市府發現相關確診個案後，都會疫調與通報相關涉及足跡的縣市政府衛生局，今天新增的11例確診本土病例，就有5例通報台北市府。

新冠肺炎 COVID-19 新北

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