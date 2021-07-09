鄭文燦：Garmin染疫個案當下沒獲新北市通知

新北市某確診個案在Garmin桃園廠上班。桃園市長鄭文燦今天表示，個案確診當晚才接獲新北市通知，但市府早在下午就開始擴大採檢，此案源頭是因為台北市沒有匡列到確診者家人。

新北市一名新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，在智慧穿戴式商品品牌Garmin（台灣國際航電）位於桃園市龜山區的華亞科技園區工廠上班。

桃園市長鄭文燦今天下午在臉書（Facebook）直播說明疫情時表示，新北市這名Garmin桃園廠個案（案15245），源頭是台北市一名6月30日確診的個案（案14860），案14860確診後，先生卻沒有被匡列、繼續到新竹工作。

鄭文燦說，這名先生後來在新竹確診，新竹匡列9人居家隔離，其中1人住在桃園、在7月7日確診（案15207），這名個案15207就是Garmin桃園廠個案的爸爸。

鄭文燦說，桃園與新竹有針對疫調交換資訊、即時匡列，當案15207在7月7日確診時，市府也匡列了他的女兒、Garmin桃園廠員工。

鄭文燦說，「這名Garmin桃園廠員工在當日確診時，並沒有獲得新北市政府的通知」，桃園市衛生局在7月7日中午接獲訊息後立刻進行職場評估、匡列，並安排醫院到Garmin桃園廠採檢，一共採檢532人，PCR採檢結果均為陰性。

鄭文燦說，這個案子直至7月7日晚上，桃園市衛生局才獲得新北市衛生局通知說有這起個案，也許忙中有錯，或是疫調資料不一，但桃園疫調很有經驗，因此7日下午就開始安排採檢。

鄭文燦強調，防疫要同心、疫調要合作，要協力防堵跨縣市缺口，北北基桃是同個生活圈，社區要清零，任何一個有跨縣市足跡的個案，一定要充分分享疫調資訊。

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