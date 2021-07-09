華儲大樓染疫增1例 桃市府匡列51人居隔採檢

桃園市今天新增2例本土個案，1例屬於華儲大樓染疫案，整棟華儲大樓已有2人確診。桃園市政府表示，個案感染已有一段時間，目前匡列51人居家隔離並進行PCR採檢。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增32例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，桃園市佔2例。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，新北市7日有1例個案為華航貨運部門員工，被派駐在桃園國際機場華儲大樓上班，桃園市政府當時匡列整棟大樓進行核酸檢測（PCR），今天桃園新增的2例個案當中，有1例（案15269）是華儲大樓的確診個案。

王文彥表示，案15269與首例個案在同一樓層、不同區間工作，但兩人沒有見過面，經檢驗血清抗體可看出感染已有一段時間，目前匡列職場、家庭、同居友人等51人居家隔離，這51人今天也會進行PCR採檢。

王文彥也說，7日中午接獲新北市通報華儲大樓首例個案後，即匡列整棟大樓人員進行專案採檢，包括華航、報關行、貨運承攬業者等，總共採檢2188人，今天晚上還有一批晚班員工約150人待採檢。

王文彥說，採檢過程中有些醫護因為天氣炎熱中暑，但因為室內無法容納這麼大批的採檢量，為了講求效率，是不得已的情況，但目前都還算順利。

王文彥表示，另1例（案15282）是一名獨居婦女、有多重疾病，日前到中壢某醫院看病前篩檢確診，目前匡列社工和居服員居家隔離、該醫院16人進行自主健康管理；桃園市累計確診案例850人，目前居家隔離人數272人。

桃園市政府表示，今天的個案足跡包括7月2日到過闔新藥局、7月3日到過新舍商旅中壢館、7月6日到過龍安祠；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

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