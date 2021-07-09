快訊

陸籍夫人又爆掌摑案 比利時下令駐韓大使「即刻返國」

華儲大樓染疫增1例 桃市府匡列51人居隔採檢

中央社 / 桃園9日電

桃園市今天新增2例本土個案，1例屬於華儲大樓染疫案，整棟華儲大樓已有2人確診。桃園市政府表示，個案感染已有一段時間，目前匡列51人居家隔離並進行PCR採檢。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增32例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，桃園市佔2例。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，新北市7日有1例個案為華航貨運部門員工，被派駐在桃園國際機場華儲大樓上班，桃園市政府當時匡列整棟大樓進行核酸檢測（PCR），今天桃園新增的2例個案當中，有1例（案15269）是華儲大樓的確診個案。

王文彥表示，案15269與首例個案在同一樓層、不同區間工作，但兩人沒有見過面，經檢驗血清抗體可看出感染已有一段時間，目前匡列職場、家庭、同居友人等51人居家隔離，這51人今天也會進行PCR採檢。

王文彥也說，7日中午接獲新北市通報華儲大樓首例個案後，即匡列整棟大樓人員進行專案採檢，包括華航、報關行、貨運承攬業者等，總共採檢2188人，今天晚上還有一批晚班員工約150人待採檢。

王文彥說，採檢過程中有些醫護因為天氣炎熱中暑，但因為室內無法容納這麼大批的採檢量，為了講求效率，是不得已的情況，但目前都還算順利。

王文彥表示，另1例（案15282）是一名獨居婦女、有多重疾病，日前到中壢某醫院看病前篩檢確診，目前匡列社工和居服員居家隔離、該醫院16人進行自主健康管理；桃園市累計確診案例850人，目前居家隔離人數272人。

桃園市政府表示，今天的個案足跡包括7月2日到過闔新藥局、7月3日到過新舍商旅中壢館、7月6日到過龍安祠；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

新冠肺炎 COVID-19 桃園

延伸閱讀

國軍桃園總醫院群聚案停診 鄭文燦：9日不會恢復

國軍桃園總醫院群聚案增5例 全案累計45人確診

桃園增11確診國軍桃醫再+5 鄭文燦：讓我嚇一跳

國軍桃園總醫院第5輪篩檢 下周討論恢復看診可能

相關新聞

【7/9確診地圖】新增本土32例、死亡12例 華儲案新增1人陽性

國內宣布延長三級警戒至7月26日並針對國內各行業及場所適度鬆綁。中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增36例COVID-1...

入境基因定序出爐！有Delta、Gamma還有特殊英國變異株

為防堵印度Delta變異株，國內自7月2日開始全面進行入境普篩，且針對陽性案例進行基因定序，今日結果出爐。中央流行疫情指...

環南市場15日再次篩檢 黃珊珊：只針對2樓熱區

環南市場昨篩出4陽性確診，其中1名為舊案。台北市長柯文哲表示，普篩只是橫斷面的檢查，打疫苗才是終極解方，效果要在7月15...

7月9日疫情懶人卡／環南市場4人PCR陽性 Garmin林口廠員工確診

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

新北2例感染源不明確診者 曾去新店市場、全聯

新北市今天新增11例確診個案，總確診人數6602人。新北市長侯友宜表示，其中有2例感染源待釐清，目前還在疫調中，另有3例...

【微解封之亂／下】補教老師等不到解封轉行保全 陳培哲建議直接降二級

中央疫情指揮中心宣布13日起「微解封」，適度鬆綁電影院、健身房，但補習班、幼兒園卻未能開放，補習業者「大炸鍋」。邁入中年的補教老師小史（化名），扛不住經濟壓力，決定轉行改當月薪24k的保全。中央研究院院士陳培哲說，微解封的執行條文窒礙難行，他認為應直接降為二級。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。