宜蘭又有足跡 新北確診者來礁溪拜拜

宜蘭縣持續加零，迄今連續14天無本土病例，但仍有新北市確診者在宜蘭留下足跡。縣長林姿妙表示，宜蘭鄰近雙北，不少遊客周末到訪，上周更接連出現多位確診者到宜蘭的旅遊足跡，且遍及縣內各鄉鎮市，她特別呼籲民眾謹慎為重，務必配合防疫措施。

案15266是新北市通知7月8日的確診個案。她與1名親人於7月5日中午12點多，從新北市騎車來到宜蘭，並在下午1點到2點20分停留礁溪的九龍山白鵝湖玉清宮拜拜後返程，當時並未與他人有接觸。衛生局表示，已通知進行消毒，民眾若曾到訪該處，身體又出現不適，請盡速到社區篩檢站篩檢。

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