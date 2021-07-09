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疫情指揮中心六台柱，攜手全民齊抗疫！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
六位疫情指揮中心台柱網路聲量分析。 圖片來源/Unsplash
六位疫情指揮中心台柱網路聲量分析。 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內有關中央疫情指揮中心團隊的網路話題聲量，帶您了解鏡頭前六位疫情指揮中心台柱的網路討論狀況。

三級疫情警戒至今已一個多月，中央流行疫情指揮中心每日召開記者會，向全台民眾說明最新的防疫進度，指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、專家諮詢小組召集人張上淳、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞等人，也已成為家喻戶曉的熟面孔。

防疫最前線 六位指揮中心官員同心協力共抗疫

中央疫情指揮中心六位官員聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖
中央疫情指揮中心六位官員聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

在六位中央流行疫情指揮中心官員的網路聲量中，指揮官「陳時中」以三百多萬則的討論度，奪得話題第一。不少民眾對於其去年抗疫有成給予正面評價，認為指揮官督導有效，與全民共同攜手圍堵疫情，但也針對現今防疫推升至三級卻遲遲無法降級，以及疫苗供不應求、防疫產能之事，抱持負面態度，質疑為何防疫有成的台灣如今卻無法持續成功抗疫，讓民眾分為遵從中央指示的「順時鐘」，以及對政策指令存疑的「逆時鐘」兩派。

網路聲量位居第二的「陳宗彥」副指揮官，則是討論其是否需要對放寬機師檢疫期的「3+11」決策負責，有部分網友認為此政策是造成全台防疫破功的肇因之一。此外，陳副指揮官也有針對日前「疫苗殘劑」的問題進行說明，宣布開放18歲以上一般民眾能夠預約候補接種殘劑，以避免疫苗浪費，引起網友一陣熱議。

身任指揮中心發言人的「莊人祥」，為網路聲量第三名的台柱人物。莊發言人因曾出面澄清有關「復必泰疫苗是BNT次級貨」的謠言，聲明道「復必泰是BNT疫苗的中文名」。此話一出，便在網路上掀起一波討論聲量，不少網友讚許莊發言人出面澄清、實說疫苗現況的態度，並讚賞其是「吃了誠實豆沙包的專家」。

作為醫療應變組副組長的「羅一鈞」，因其穩健、有條理的口吻和亮眼的外型，被網友封為「國民女婿」。不少網友更稱讚羅副講話有邏輯、脾氣好、不隨便動怒，也有民眾在社群平台上討論羅副的求學背景和過往經歷，直呼羅副「醫學素養非常專業」，成為近期火熱的話題人物之一。

至於擔任指揮中心專家諮詢小組召集人的「張上淳」，因曾引用國外研究，並指出「疫苗混打效果更好」，讓網友認為其打臉指揮中心先前所提到「不建議將不同技術產製的疫苗交替使用」的說法，引發網友議論，更有網友議論道「是否應將指揮棒交給更專業的張醫師呢？」等複雜心情。

身為疫情監測組組長的「周志浩」，則被拍到因太累，而在記者會時坐在後排閉目休息，莊發言人對此表示「周署長是組裡最早來，又最晚走的人」，讓網友紛紛留言「真的辛苦了」。另外，因周組長最近回應正在研議有關疫苗護照等議題，也引發網友表示「希望能盡快與國際接軌呀」等討論。

除了中央、地方官員的努力之外，大眾應須遵守並配合政府防疫的政策措施，即使面對近期疫情緩和的趨勢，仍應帶好口罩、勤洗手、少群聚，做好個人與居家防護，一同期待疫情解封的到來！

觀看原文→ https://bit.ly/3jYXquP

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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