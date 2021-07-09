與「新冠病毒」的漫長告別：瘟疫有一天會走，但原來的你還在嗎？

「在新冠疫情的最後階段，將會是漫長且痛苦的。且後疫情時代將留下完全不同的世界。」最新一期的《經濟學人》封面故事如此寫道。瘟疫有一天會走，但面對嶄新的疫後生活，你還是原來的你嗎？

「雖然近期Delta變異株在超過90國家肆虐，但隨著全球疫苗已施打超過30億劑，也無法改變未來疫情會逐漸消退的事實。」《經濟學人》報導指出。富國可以靠著多樣的疫苗和治療方式，開始回歸正常生活；但貧國仍得面對疫苗不足、生命備受威脅的窘況。

不只在不同國家有極大的轉變，在個人的心理層面也將有所改變。「被顛覆的日常生活，也改變人們對意義的追尋！」耶魯大學社會學家克里斯塔基斯（Nicholas Christakis）點出疫後生活人們將體驗到的重大轉變。

我們正在經歷與新冠病毒的漫長告別，而即使告別疫情，我們的生活型態仍將大幅改變。

許多人將重新尋找生命的意義，像在義大利和荷蘭，約有20%的人告訴皮尤研究中心，疫情使他們的國家更加虔誠。另外，在西班牙和加拿大，約40%的人，表示自己與家庭關係變得更加親密穩固。

或是，在未來就業市場恐掀起離職潮。像英國申請醫學院的人數自 2020 年增加 21%。而美國的創業人數，創下自 2004 年以來的最高紀錄。甚至，工作型態的改變，相關調查就顯示，約有33%的美國人，希望能夠每週在家工作五天，雖然資方仍希望員工要進辦公室。

《經濟學人》也留下感性的評論：「雖然目前尚不清楚疫情會不會再度反彈，但在這場危及生命的疾病中倖存下來的你，可能會認為自己是幸運的人，並且更勇於冒險！」

像在100年前的西班牙流感後的幾年裡，從性許可、藝術，再到對速度的狂熱，各個領域都飛快成長且大膽創新。預料這次新冠疫情也將加速轉型，從太空旅行、基因工程，再到人工智能等領域，都值得期待。

各國不得不正視「年輕世代」的心理健康危機！

疫情加速各領域的轉型，那大眾的心理健康呢？

去年發表在《刺胳針精神病學》（The Lancet Psychiatry）的研究，分析一萬多名英國民眾，發現在封城期間，人們的心理健康狀況有惡化的傾向。但並非所有的人都受到同樣的影響。

與疫情前的心理健康狀況相比，該研究發現18-24歲年輕族群的改變幅度最大。其次依序為25-34歲族群、女性，以及有小孩的家長。另外在加拿大，以及澳洲等地的研究，也都發現年輕人所受到的心理健康衝擊，是比其他族群來得較大的。

對此，國衛院群體健康科學研究所副研究員級主治醫師、「探索大腦的會談地圖」版主林煜軒醫師，也引述美國大型研究的發現，強調「18-29歲的年輕人、家庭年收入較低者，是在疫情之下心理壓力最大的族群。」

他解釋，具有嚴重心理壓力的族群，主要擔心自己確診新冠肺炎。另外，則是害怕疫情影響工作和經濟等問題。

而林煜軒等人，在去年全球受疫情影響程度不同的19個國家中搜尋趨勢（Google Trends）資料庫中，發現關鍵字「失眠」成為疫情影響心理健康最敏感的指標。其主要也是許多壓力事件、憂鬱症、焦慮症等精神疾病的早期徵兆。

研究發現在疫情下死亡人數較高的國家，像是伊朗、西班牙、美國和義大利，與其「失眠」的搜尋量是呈現正相關。但在其他心理健康關鍵字，包含「憂鬱」、「自殺」的搜尋量，並沒有顯著的相關性。

面對疫後新常態，我們可以如何做？

「雖然一般大眾在這段時間，會感受到明顯的焦慮，或憂鬱等情緒，」林煜軒指出。但並不會因此在往後形成精神疾病等。明顯的焦慮和憂鬱，主要仍受到社會層面的因素影響，像是收入不穩定、求職困難等。

他並提到，荷蘭三個大型世代的研究發現，表示「在疫情期間，憂鬱、焦慮、強迫症患者的心理健康狀態，與疫情前相比，幾乎沒有顯著的改變。」但整體而言，仍比沒有精神科病史的人還不好。

林煜軒也提醒到，在疫情期間，大眾會出現失眠、沒安全感，甚至是產生「找戰犯」的常見心理與行為反應。

他補充，媒體雖然在疫情期間是很重要傳遞知識的工具，但也有可能成為散播謠言、陰謀論的平台。而這樣的訊息反而對社會大眾的身心健康，有負面的影響。

因此，最重要的還是，個人對自身心理的覺察與調適。在收看媒體與相關資訊時，也要覺察自己是不是也落入「找戰犯」的心理，應該要盡量避免以維持心理健康。

當然，目前政府也積極著手針對「擔心確診新冠肺炎」、「經濟收入受到影響」等因素，進行疫苗施打，並且擴大紓困案等相應措施。但在未來的疫後生活，相關單位也需投入大量資源，以解決民眾的心理健康需求，尤其年輕族群。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.7.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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