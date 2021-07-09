7月9日疫情懶人卡／環南市場再添2確診 1攤商1家9口染疫

疫情對就業市場造成衝擊，許多企業開始數位轉型，導入自動化及AI人工智慧等技術，造成眾多低技術含量的低薪職缺愈來愈少，且疫情結束後，這些改變與衝擊仍會延續。全球型管理顧問公司麥肯錫預估，疫情過後，可能得另謀高就的勞工較疫情前新增25%。...

2021-07-09 08:00