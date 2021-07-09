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7月9日疫情懶人卡／環南市場再添2確診 1攤商1家9口染疫

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月8日疫情懶人卡

▌環南市場確診再加2例 CT值判讀中

環南市場8日大規模篩檢，晚間台北市政府發言人陳智菡證實，統計至晚上10時30分，再添2陽性，CT值待判讀。

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▌華航貨運站再增一確診 工作不同組「未被隔離」

桃園機場華航貨運站辦公室又傳一名辦公室員工確診新冠肺炎，桃園市政府衛生局前往進行疫調，並造冊1042名華儲人員，其中還有15名密切接觸者持續居家隔離中。

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▌環南市場一家9口確診 去便當店借廁所也感染老闆

北市8日公布1人染疫最後家中9個人都確診的案例。台北市副市長黃珊珊表示，環南市場日前發現41例確診，有一名染疫攤商，造成家中9名成員都確診。

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新冠肺炎 COVID-19

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