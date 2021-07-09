聽新聞
test
0:00 / 0:00
7月9日疫情懶人卡／環南市場再添2確診 1攤商1家9口染疫
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月8日疫情懶人卡）
▌環南市場確診再加2例 CT值判讀中
環南市場8日大規模篩檢，晚間台北市政府發言人陳智菡證實，統計至晚上10時30分，再添2陽性，CT值待判讀。
▌華航貨運站再增一確診 工作不同組「未被隔離」
桃園機場華航貨運站辦公室又傳一名辦公室員工確診新冠肺炎，桃園市政府衛生局前往進行疫調，並造冊1042名華儲人員，其中還有15名密切接觸者持續居家隔離中。
▌環南市場一家9口確診 去便當店借廁所也感染老闆
北市8日公布1人染疫最後家中9個人都確診的案例。台北市副市長黃珊珊表示，環南市場日前發現41例確診，有一名染疫攤商，造成家中9名成員都確診。
疫情快報
▪【圖卡整理包】哪些行業「微解封」？相關規定看過來
▪【疫苗進度】何時輪到我打疫苗？圖表先看前面八類施打進度
▪【疫情專題】7月8日增本土確診18例、死亡3例
▪【今日疫情懶人卡】環南市場再添2確診 1攤商1家9口染疫
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言