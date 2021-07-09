環南市場確診再加2例 CT值判讀中

中央社 / 記者陳怡璇台北8日電
北市發言人陳智菡。圖／北市府提供
北市發言人陳智菡。圖／北市府提供

環南市場今天大規模篩檢，台北市政府晚間表示再添2陽性，CT值待判讀。

台北市環南市場今天進行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）大規模PCR篩檢，市長柯文哲於下午疫情記者會上表示，驗出1陽性。

晚間台北市政府發言人陳智菡再證實，統計至晚上10時30分、再添2陽性，CT值待判讀，相關訊息明天公布。

新冠肺炎 COVID-19

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