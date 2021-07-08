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華航貨運站再增1確診 3天內預計採檢千人

中央社 / 台北8日電
華航派駐華儲辦公的員工確診，桃園機場8日加快採檢腳步，由聯新國際醫院增設採檢站，8日下午預計採檢海關、報關公會、承攬業者等單位將近800名工作人員。記者陳嘉寧／攝影
華航派駐華儲辦公的員工確診，桃園機場8日加快採檢腳步，由聯新國際醫院增設採檢站，8日下午預計採檢海關、報關公會、承攬業者等單位將近800名工作人員。記者陳嘉寧／攝影

疫情指揮中心發言人莊人祥今天證實，繼昨天1名桃機華航貨運站人員確診，今天再增1人確診，為同樓層、不同組別的員工，目前疫調還在進行，預計3天內將擴大採檢1042人。

桃園機場華航貨運站辦公室昨天有1名人員確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），根據中央流行疫情指揮中心掌握到的疫調資料，這起事件為家庭群聚事件，該個案家庭6人已有4人確診。

根據蘋果日報報導，今天又有1名華航貨運站人員確診，且傳出新增的確診者辦公室位置就坐在原先確診者的對面，卻不在接觸者匡列名單中。

指揮中心發言人莊人祥今天下午接受記者電話聯訪時表示，昨天因應華航貨運站員工確診，疫調團隊緊急匡列同樓層人員採檢，由於該辦公室都有依組別分區、分隔，因此只有與確診者同組的15名同事居家隔離，截至目前已知14人陰性、1人檢驗中。

莊人祥坦言，經過擴大篩檢，確實新發現1名確診者，並不在今天下午公布的個案內，也不是與先前確診者同組的親密接觸者，目前相關疫調都還在進行。

他並強調，指揮中心已針對確診個案所在的樓層進行全員採檢，若真如媒體所報導新增個案不在接觸者匡列名單中，如何在這兩天採檢被驗出，未來也會根據疫調結果決定是否再擴大隔離範圍。

莊人祥說，為加速匡列接觸者，今天下午已完成該個案職場熱區內211名人員採檢，累計造冊1042人，將規劃3天內檢驗完畢。

新冠肺炎 COVID-19 華航

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