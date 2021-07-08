公布高鐵員工足跡提醒接觸者 北市：非探人隱私

北市昨天公布高鐵員工足跡，由於該名病患CT值16，傳染力非常強，但僅公布部分足跡，台北市副市長黃珊珊表示，疫調與足跡的定義不同，若足跡涉及公共場所才能公布，目的是提醒可能接觸到的民眾，並非要公布確診者的隱私。

黃珊珊表示，該名高鐵員工是在「虎林專案」採檢的時候發現的個案，考量該個案為高鐵站務員，所以特別謹慎處理，並同步通知高鐵，替有相關接觸的同仁篩檢，篩檢結果均為陰性，但仍在居家隔離中。此外，市府考量該高鐵員工有在公共場域工作，擔心接觸到不特定人士，所以提醒民眾要提高警覺。

黃珊珊進一步說明，疫調與足跡的定義不同，疫調是調查餓個案得病狀況和活動場域；足跡公布則是需要按照中央規範，足跡若涉及公共場所才能公布，目的是提醒可能接觸到的民眾，並非要公布確診者的隱私。

另外，外傳西門紅樓商圈、光華商場等攤商已造冊打疫苗，蔡炳坤表示，針對市場合法攤商，台北市傳統市場多，每一個攤位有固定的人員，以及固定協助的員工，均會造冊並按照時間進行，若有遺漏需要補列的，將視疫苗量造冊安排。

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