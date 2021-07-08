環南再添1確診非攤商 北市7醫院驗出16例

台北市長柯文哲表示，今天環南市場大規模PCR，截至下午2時再驗出一例陽性，但非攤商，而是周邊工作人員；而北市7醫院的免費PCR目前驗出16例。

台北市政府下午舉行新冠肺炎疫情記者會，市長柯文哲表示，環南市場大規模PCR從上午6時多截至下午2時，驗了2422人，已驗出一例陽性，不過不是攤商，而是周邊工作人員，其他檢體還在等結果。

此外，北市7家醫院提供民眾免費 PCR篩檢，目前共驗出16例陽性。柯文哲表示，把社區內潛藏感染源找出來，才有機會能真正解封。

柯文哲並說，環南市場今天篩檢完的2000多人，做完檢測也拍照、做會員證，未來用悠遊卡串接健保資料庫，才可以快速檢查有沒有篩檢、打疫苗等，系統預計15日上線，把北市重要市場造冊管理。

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