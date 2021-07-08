聽新聞
test
0:00 / 0:00
環南再添1確診非攤商 北市7醫院驗出16例
台北市長柯文哲表示，今天環南市場大規模PCR，截至下午2時再驗出一例陽性，但非攤商，而是周邊工作人員；而北市7醫院的免費PCR目前驗出16例。
台北市政府下午舉行新冠肺炎疫情記者會，市長柯文哲表示，環南市場大規模PCR從上午6時多截至下午2時，驗了2422人，已驗出一例陽性，不過不是攤商，而是周邊工作人員，其他檢體還在等結果。
此外，北市7家醫院提供民眾免費 PCR篩檢，目前共驗出16例陽性。柯文哲表示，把社區內潛藏感染源找出來，才有機會能真正解封。
柯文哲並說，環南市場今天篩檢完的2000多人，做完檢測也拍照、做會員證，未來用悠遊卡串接健保資料庫，才可以快速檢查有沒有篩檢、打疫苗等，系統預計15日上線，把北市重要市場造冊管理。
疫情快報
▪【疫情專題】7月6日增本土確診27例、死亡17例
▪【今日疫情懶人卡】環南市場PCR再添1陽性 新北增1不明感染曾去台中
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言