快訊

三級適度鬆綁…電影院、博物館開放 表演場館觀眾不入內

圖卡整理包／哪些行業「微解封」？ 相關規定看過來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「終於看到你了！」夫妻病房抗「疫」成功 慶金婚周年

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
大病初癒的王先生（左）忍不住掉淚，愧疚自己害老婆染疫，為了家人積極接受治療及復健，王太太在旁安慰他。圖／花蓮慈濟醫院提供
大病初癒的王先生（左）忍不住掉淚，愧疚自己害老婆染疫，為了家人積極接受治療及復健，王太太在旁安慰他。圖／花蓮慈濟醫院提供

「老婆，終於看到你了！」先後確診的王先生、王太太，因症狀變嚴重，轉送到花蓮慈濟醫院重症專責病房治療，在夫妻同室治療、相互扶持，及醫護人員照護下已痊癒，出院時適逢結婚周年，醫療團隊為這對結婚將滿50年的夫妻，送上鮮花與卡片提前慶祝金婚，祝福攜手度過更多的金色歲月。

花蓮慈濟醫院自5月中旬疫情爆發後，收治16位新冠肺炎確診者，其中10位是重症，目前已累計13位病人復原出院。

王姓夫妻昨天病癒出院，病房照護團隊得知夫妻結婚50年，特別準備小驚喜，為王太太戴上白色頭紗、王先生別上藍色領帶，在象徵重生的日子裡，提前為他們慶祝金婚，讓這對夫妻非常感動。

慈濟醫院表示，夫妻倆剛染病時須分隔兩病房，經指揮中心5月底宣布專責病房可兩人一室時，醫療團隊評估後，決定讓夫妻倆同室，有陣子都沒看到太太的王先生感動流淚，對著太太說「終於看到你了！」2人因為有另一半的鼓勵與支持打氣，變得更積極配合復健治療。

回想住院一個多月經歷，王太太說，先生當時咳嗽，以為只是感冒，看了耳鼻喉科後還是發燒，醫師建議篩檢，才發現確診，自己則是沒有症狀，後來連續發燒六天，先生在住院期間還暈倒2次，6月初就被轉送到慈濟醫院治療。

緊緊牽著太太的手的王先生忍不住掉淚，愧疚自己害老婆染疫，儘管非常怕血，但都為了家人積極接受治療及復健。看著邊回憶邊流淚的先生，王太太說出愛的告白，表示一點都沒有責怪的意思，王先生也說，是太太的支持才能堅持下去。

慈濟醫院長林欣榮表示，從他們送至醫院第一天，就以中西醫合療方式治療，除了西醫用藥，中醫以淨斯本草飲濃縮液，搭配中藥粉調理身體，祝福這對夫妻出院後順利、平安，展開新生活。

王太太拿出手繪的卡片，感謝醫療團隊付出，能平安健康出院。圖／花蓮慈濟醫院提供
王太太拿出手繪的卡片，感謝醫療團隊付出，能平安健康出院。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈院林欣榮院長（左二），為夫妻慶祝金婚並送上祝福。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈院林欣榮院長（左二），為夫妻慶祝金婚並送上祝福。圖／花蓮慈濟醫院提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

黃大煒胞弟染疫住院 無法呼吸加氧量增到80%

世衛：全球染疫病逝數破400萬大關 創悲劇里程碑

花蓮疫情剩1人重症住院 「暖心食堂」助逾6千人次

新北重症婦歷劫重生 返家喜迎將出生小孫女

相關新聞

【7/8確診地圖】本土+18！ 3例死亡 陳時中：本土病例最少的一天

新冠肺炎疫情持續趨緩，我國今天新增18例本土個案，另有三例境外移入個案。指揮中心指揮官陳時中表示，今天是本土病例最少一天...

今增18例本土確定病例及3例境外移入 3人死亡

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增21例COVID-19確定病例，分別為18例本土及3例境外移入；另確診個案中新...

「終於看到你了！」夫妻病房抗「疫」成功 慶金婚周年

「老婆，終於看到你了！」先後確診的王先生、王太太，因症狀變嚴重，轉送到花蓮慈濟醫院重症專責病房治療，在夫妻同室治療、相互...

我駐開普敦辦事處一人確診 全體人員5至12日居家辦公

外交部今天表示，我駐開普敦辦事處一名人員4日確診新冠肺炎，目前已依照南非當地防疫規定及醫生指示居家隔離服藥治療中。

7月8疫情懶人卡／北市1確診者曾至2市場 與枋山3確診同車者延長隔離

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

影／視察環南快篩站 柯：動線完整效率高 明天有結果

台北市政府委託亞東醫院團隊上午在環南市場停車場，針對市場工作人員進行第2次大規模PCR篩檢，造冊人數達3300人，今天適...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。