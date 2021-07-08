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我駐開普敦辦事處一人確診 全體人員5至12日居家辦公

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

外交部今天表示，我駐開普敦辦事處一名人員4日確診新冠肺炎，目前已依照南非當地防疫規定及醫生指示居家隔離服藥治療中。

外交部表示，為了防止疫情擴散，辦事處已進行辦公室消毒，全體人員自5日至12日期間居家辦公，並要求注意自身健康狀況，若身體出現不適，立即通報。

外交部表示，駐開普敦辦事處目前領務案件採取事前預約方式辦理，民眾如有領務需求，可電郵tlocapetown@gmail.com或傳送簡訊至開普敦辦事處專線083-286-7071進行預約。國人若有緊急協助需求，可撥打駐開普敦辦事處緊急聯絡電話（002-27）71-893-1100 ，或撥打「外交部緊急聯絡中心」專線0800-085-095洽助。

新冠肺炎 COVID-19

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