枋山3例居家隔離確診 移轉集中檢疫所同車19人延長隔離

防堵Delta變異株，屏東縣枋山白牌車司機（14908）6月23日公布確診，6月26日經中央證實為Delta變異株，將在防疫旅館隔離者全移往集中檢疫所，枋山群聚感染累計17例，與白牌車司機接觸者，泡茶、吃飯接觸親友都確診；在移往集中檢疫所同車的3名隔離者14905、15163與15184，可能感染源除白牌車司機外，也不排除是移到檢疫所的防疫巴士，當時同車另19人，全部延長居隔到7月10日，其中有9人已解隔離，再緊急召回。

屏東縣府指出，枋山群聚案中央證實是Delta變異株，縣府與中央疫情指揮中心討論，提高隔離防護等級，將接觸者從防疫旅館移到有醫護24小時照顧的集中檢疫所；6月26日晚緊急調車，採取符合CDC指引標準模式強化措施，包括消毒、梅花座、全程戴口罩等。

屏東縣府指出，移往集中檢疫所隔離者，有3人與14298白牌車司機是直接接觸確診，分別為14905與白牌車司機一起吃麵友人6月30日確診；15163是白牌車司機乘客，在7月5日確診；15184與白牌車司機一起泡茶，7月6日確診；三人的可能感染源包括白牌車司機，也不排除是移往集中檢疫所的防疫巴士，縣府慎重起見，同車全部延長居家隔離，減少風險。

防疫巴士車上共22人，扣除掉3名確診者，同車19人，有9人已在6月30日解隔離，又重新召回採檢隔離，分別在6月30日召回3人，7月5日召回6人，全都延長隔離到7月10日。

屏東縣府指出，居隔期的計算是與確診者最後接觸日的隔日起算14天，當晚搭防疫巴士者分別與枋山群聚案的確診者有不同時間的接觸，因此解隔離時間不同。就已解除居家隔離者召回集檢所計9人，採檢均為陰性，評估無社區感染風險；另外，針對枋寮醫院6月16日與確診者同時間在院691人，目前僅剩1人在聯絡尋找中。

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