三重湯城爆「陰轉陽」個案昨全面篩檢　侯友宜：全部陰性

新北市三重湯城爆出有民眾陰轉陽，市府啟動大規模千人篩檢。新北市長侯友宜表示，市府昨天啟動篩檢，總計篩了914人全部陰性，今天起上班要拿陰性證明才可進入公司，另針對新北家禽合作社篩檢，侯友宜表示，第三次篩檢還在進行中，結果要在下午才會出來。

侯友宜表示，三重湯城園區在7月1號之前已經全部篩過一次，都是陰性，因為前天有一個陰轉陽的個案，為了慎重起見，市府昨天啟動篩檢，總共篩了914人，全部都是陰性，員工今天上班一定要拿陰性證明，才可以到公司裡面上班，確保整個工作領域是乾淨的，市府不斷用篩檢，不斷嚴格的預防，讓這個疫情能夠完整的控制下來。

針對新北家禽合作社第三次篩檢部分，侯友宜表示，家禽合作社上次篩檢的624人全部都是陰性，相隔一周今天再度篩檢，目前都在篩檢當中，篩檢的結果會到下午才能夠出來，這一次也會全部再把所有家禽合作社的員工，全部再篩一次，會不斷的在整個風險區域，尤其民生食物鏈的場域一定要做到滴水不漏，不斷的防範、不斷的做好篩檢。

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