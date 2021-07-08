「3+11」決策未經專家會議 高虹安：陳時中扮演空靈角色
疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎日前接受政論節目訪問時表示，「專家會議從來沒討論過3+11」，被外界質疑是打臉指揮官陳時中先前說法。民眾黨立委高虹安今表示，華航諾富特事件造成疫情破口，主因就是「3+11」政策沒有經過專家背書，以及華航跟諾富特管理不佳，陳時中部長卻扮演空靈角色，如果要負責就應該講清楚說明白。
高虹安指出，新冠肺炎感染者有症狀前就具傳染力，潛伏期5到7天，在這種情況下放寬邊境檢疫政策至「3+11」，可能因確診者前3天檢疫期間沒有症狀，後面11天未落實自主健康管理，而造成疫情破口。
高虹安表示，華航諾富特事件就是因為政策未經公衛專家背書，以及華航跟諾富特管理不佳，沒落實11天自主健康管理，「過程中陳時中部長扮演空靈角色，一直說要負責，或是一直說會議那麼多、怎麼記得有沒有紀錄」，但如果真的要負責，應針對「有無專家背書、有無開過會、有無會議記錄」講清楚說明白，而不是擠牙膏式，被爆出來才發現根本沒有專家會議，「民眾不知道政府為什麼會這樣面對重要的公衛決策，對政府信任度也會下降。」
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