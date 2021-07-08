PCR快篩收費不一工人叫苦 嘉縣議員批比收保護費嚴重

新冠肺炎爆發本土疫情，許多企業廠商工地要求包商、工人，出具ＰＣＲ或快篩陰性證明，但目前醫療院所收費標準不一，嘉義縣議員戴光宗上午質詢，批工人上工前，要先交篩檢費，出具陰性證明，比交保護費嚴重；議員葉孟龍要求衛生局協助媒合企業到醫院篩檢，方便包商工作。

戴光宗質詢說，本土疫情嚴峻，他接到部分工人陳情，指稱到工地或工廠上工，要先出具篩檢陰性證明，但目前醫院對篩檢收費標準不一，對受疫情衝擊生計的工人，造成財務負擔，交篩檢費有如交保護費。

葉孟龍質詢說，到台塑新港廠工作的外包商，要出具篩檢陰性證明，新港廠區員工很多，大醫院每天有固定的篩檢量能，不方便篩檢，他要求衛生局協助進企業媒合到醫院做篩檢，方便外包商篩檢作業。

衛生局長趙紋華說，中央疫情指揮中心對ＰＣＲ收費定上限，5千元至7千元之間， 收費不能超過上限，灣橋榮醫收費調降為3500元，嘉義長庚5千元，嘉縣專責醫院快篩收費500元，加上掛號費，不會超過700元。

趙紋華表示，轄區工業區企業員工快篩，配合經發處協調醫療院所辦理；經發處長江振瑋說，企業快篩與衛生局共同媒合醫院辦理。 嘉義縣議員戴光宗(右)上午質詢，批工人上工前，要先交篩檢費，出具陰性證明，比交保護費嚴重。記者魯永明／翻攝

商品推薦