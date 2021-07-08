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7月8疫情懶人卡／華儲確診者一家4口染疫 辦公區897人全採檢

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月7日疫情懶人卡

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