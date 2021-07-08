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7月8疫情懶人卡／華儲確診者一家4口染疫 辦公區897人全採檢
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月7日疫情懶人卡）
▌華航1員工確診 華儲897人採檢
中華航空昨天證實一名員工確診，據悉為貨運站客服組員工，由於辦公室在華儲大樓，頻繁接觸倉儲員工；該員工家裡還有三人確診，包含在長榮集團上班妻子，為家庭群聚染疫。...more
▌桃園增11確診國軍桃醫再+5 鄭文燦：讓我嚇一跳
桃園市政府7日下午公布新增11例確診病例，包括國軍桃園總醫院再增5人確診在內的8人是解隔前採檢確診，加上新增1名新竹工作確診匡列接觸男子居隔期間確診及2名台北就醫、住院接觸確診者染疫，市長鄭文燦說，昨天+0時，他認為疫情尚未結束，還是要戒慎恐懼，未料今天再增11例確診，「讓我也嚇一跳」。...more
疫情快報
▪【疫情專題】7月6日增本土確診27例、死亡17例
▪【今日疫情懶人卡】華儲確診者一家4口染疫 辦公區897人全採檢
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