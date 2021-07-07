陳其邁籲雙北熱區血清學調查 莊人祥：須嚴謹規劃

高雄市長陳其邁建議，雙北新冠肺炎熱區應展開血清學調查。指揮中心發言人莊人祥今天表示，現為控制疫情階段，血清學調查雖重要，但須嚴謹規劃，盼待疫情告一段落再討論。

陳其邁昨天在防疫會議後建議，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）雙北流行疫情熱區，除了擴大篩檢，若要知道5、6月真正流行情況，應該要做血清學調查，才能知道是否有隱形傳播鏈。

莊人祥今天晚間告訴中央社記者，現在是控制疫情關鍵期，政府部門與學術機構對血清研究都很感興趣，明白血清學調查的重要性，但啟動血清學調查須嚴謹規劃，如抽樣標準等。

對面社區中可能存在的隱形傳播鏈，莊人祥強調，指揮中心已規劃熱區「廣篩」，相信透過社區篩檢站、居家快篩及企業快篩等，多管齊下可有效找出隱形傳播鏈，及時找出確診者並匡列接觸者，進行隔離阻斷傳播。

林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成表示，血清學調查主要用於研究感染的嚴重程度，以往國內曾做過腸病毒EV71型感染狀況、登革熱感染情形，作為未來幾年內是否可能大流行的參考數據，研判若有疫苗可用，該優先供應哪個族群施打。

黃玉成說，目前國內疫情仍延燒，請民眾回醫院抽血不僅會因外出增加染疫風險，也不解此時做血清學調查對防疫能帶來什麼幫助，可能要有更明確的目的、檢驗對象、時間點等，才能理解這項研究的用意和對防疫的幫助。

黃玉成強調，現階段若要阻斷疫情傳播鏈，最有效的方法就是大量快篩、做PCR檢測，才能找出隱形感染源，也應設法讓不願篩檢的高風險族群加強篩檢，才能避免疫情捲土重來。

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