屏東枋山、枋寮擴大匡列667人 採檢全陰性

屏東發生最早在印度發現的新冠肺炎Delta變種病毒群聚案後，今天再度病例「+0」，匡列的667人採檢也全部陰性。至於枋寮醫院將待10、11日進行第3次全院篩檢後決定恢復營運。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，屏東縣政府表示，枋山、枋寮群聚案沒有新增案例，居家隔離的667人採檢都是陰性；另外，針對枋寮醫院6月16日與確診者同時間在院的691人，已有688人採檢均陰性，另3人積極尋找聯絡中。

地方上關心枋寮醫院何時恢復營運，縣府衛生局表示，在「醫療降載、收治分流、逐步解封」原則下，前2次全院篩檢全數陰性，將在10、11日進行將第3次全院篩檢。

在此之前，枋醫必須提交第一階段有關急診相關工作人員的病毒核酸PCR檢驗報告、排班、人員接種疫苗，以及急診營運恢復計畫等資料，再由縣府據以報請中央流行疫情指揮中心同意急診恢復營運。

另外，屏東縣長潘孟安也表示，為讓教育系統早日恢復正常運轉，屏東公私立幼兒園列冊人員2354人、立案課後照顧中心列冊29人，將在明天施打疫苗；高中以下教職員、教育相關工作人員，以及各國小課後照顧班服務人員，也加緊造冊中，後續將公告施打日期。

對於今天再度傳出「+0」好消息，潘孟安重申「面對疫情沒有鬆懈本錢！」他強調，命命等值，縣府依中央規定順位，在公開透明情況下，讓最弱且風險係數最高民眾逐次往下施打，也會加速期程，讓青中壯年朋友早日施打。

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