3+11會議爭議 陳時中：我會負最後責任

新冠肺炎疫情延燒，部份矛頭指向機組員「3+11」隔離政策，近日又傳出專家會議沒討論該議題。指揮中心指揮官陳時中今天重申，「我會負最後責任」。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，外界將矛頭指向政府將機組員隔離改為「3+11」天。中央流行指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎日前受訪時指出，「3+11政策」是在指揮中心會議討論，非專家會議。

陳時中今天下午在指揮中心記者會中被問到李秉穎說法，他表示，「我會負最後責任」，圍堵新冠肺炎疫情一年多時間，他每天開非常多會議，無法記得每一場會議內容，但他強調，機組員檢疫政策調整為「3+11政策」後，防疫規格比原來制度更嚴格。

陳時中強調，去年初機組員檢疫規定原本就是「3+11」，因秋冬專案才改為7天居家檢疫加7天自主健康管理，因確保航空公司落實管理責任，且考量空服員及機組員很辛苦，國內貨運也受阻礙，才會機組員檢疫制度調整為「3+11」。

陳時中指出，雖然看似放寬，但其實仍然比過去的「3+11」更嚴格，舊制居家檢疫3天後，無須採檢即可外出勤，但新制的「3+11」必須在滿3天居家檢疫後採檢，才能再進行11天自主健康管理，重申事考量管理已經上軌道，才逐步放鬆。

陳時中過去也曾提過，執行新制的「3+11」前，曾大規模採檢9000多人均為陰性，檢視外站管理，已加裝監視錄影器、一次性房卡等，並由民航局修正相關規定，加重航空公司管理責任，也祭出相關處分，檢疫期間違規件數幾乎歸零。

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