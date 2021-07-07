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華儲大樓1確診 鄭文燦：採檢全棟897人估2天完成

中央社 / 桃園7日電
桃園市長鄭文燦說明華航貨運部員工家庭群聚感染，華儲大樓全棟採檢。圖／市政府提供
桃園市長鄭文燦說明華航貨運部員工家庭群聚感染，華儲大樓全棟採檢。圖／市政府提供

桃園機場華儲大樓有人感染新冠肺炎。桃園市長鄭文燦今天說，個案屬新北市家庭群聚案、派駐華儲大樓的華航貨運部員工，已匡列整棟樓897人進行核酸檢測（PCR），預計2天內完成。

鄭文燦今天下午在臉書（Facebook）直播說明桃園市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情時表示，今天確診的桃園機場華儲大樓個案，是屬於新北市某家庭群聚感染案中的兒子，為華航貨運部門員工，被派駐在華儲大樓上班。

鄭文燦指出，昨天傍晚已與新北市長侯友宜通過電話，這起新北市家庭群聚案，共有家庭的爸爸、媽媽、兒子及媳婦等4個人染疫，媳婦在7月2日因為有症狀去診所就醫，7月5日4人都到醫院採檢後才確診。

鄭文燦表示，由於這起家庭群聚中的兒子是在華航上班、派駐華儲公司大樓，桃園市政府衛生局第一時間就與華儲、華航聯繫，並做了第一輪疫調。

鄭文燦指出，華儲大樓有4層樓，主要辦公區在2到4樓，但為了職場安全，整棟華儲大樓4個樓層都要採檢，包括同棟其他公司成員在內，總採檢人數到達897人，今天下午已經開始進行PCR採檢，預計2天內完成，之後可能會再擴大匡列採檢；疫調部分，正與新北市進行比對。

鄭文燦說，另有1名台北個案是在桃園某工廠上班，今天被通報確診，桃市府同步請工廠做初步疫調，約有100人要進行PCR採檢。

新冠肺炎 COVID-19 鄭文燦

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