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北市實施免費PCR篩檢 6日抓出6人確診

中央社 / 台北7日電

北市7家醫院開始提供免費PCR篩檢，加上不定期的社區或市場專案，昨天共找出6名確診者。市長柯文哲今天說，希望透過大規模篩檢，把社區中的黑數掃出來，讓疫情獲得控制。

台北市聯合醫院和平院區、中興院區、仁愛院區、陽明院區、忠孝院區，以及關渡醫院、萬芳醫院共7個地點昨天開始提供免費新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）PCR核酸檢測，民眾須先網路掛號預約。

黃珊珊今天下午在台北市防疫因應記者會上表示，昨天7家醫院共篩檢了1490人，再加上批發市場及社區的3個機動站，加起來共篩了2427人，其中6人為陽性，篩檢站的確有找出確診者。

對於是否擔心免費篩檢遭市民濫用；黃珊珊表示，還是希望有接觸史、旅遊史或經過特定足跡的民眾出來篩檢，如果都沒有，還是希望大家先自我監測，但若民眾真的很憂慮的話，來篩檢也不會被拒絕。

柯文哲補充，一開始預計每家醫院提供約320個篩檢名額，接下來會看實際狀況調整，另外還有一點要改進的是，應該只提供今天、明天的預約，因為民眾沒有理由預約一週後的篩檢，這不合常理。

柯文哲強調，儘管提供免費篩檢服務，但希望要合理使用，真的有接觸史、旅遊史、有症狀或真的有需要的再來，不是有事沒事就來做。

有關台北市的疫情現況，柯文哲表示，上週包含3大批發市場，共篩檢超過2萬人，經過這樣的大規模清掃，已經相當程度把潛藏在社區的黑數掃出來，加上在7家醫院建立的社區普篩能量，希望藉由大規模的篩檢，讓疫情獲得控制，預期這週人數能再度大幅下降。

柯文哲說，因為環南市場上次篩檢時確診者較多，所以明天將進行第2次大規模篩檢，拜託亞東醫院在環南市場6樓設站，已造冊者共3300人，結果最慢9日就會出來，所以10日開始就要持8日以後PCR陰性證明的才能入場。

柯文哲表示，因為疫苗打完14天後才會有效力，最近發現有些案例是在打完疫苗後幾天感染，所以在15日以前還是會定期做篩檢，把黑數撈出來。

新冠肺炎 COVID-19

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