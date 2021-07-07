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陳其邁建議雙北做血清學調查 新北：中央權責
新北市府今天說，針對高雄市長陳其邁建議雙北應進一步做血清學調查，尊重中央權責和決定，目前就是透過快篩和PCR找出確診者，並請中央進行Delta變種病毒基因定序。
陳其邁昨天在防疫會議後表示，他建議新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）雙北流行疫情熱區，除了擴大篩檢，應進一步做血清學調查，才能了解情況，擬定防疫策略。
對此，新北市副市長劉和然今天說，現在所有的防疫過程，都是按照中央流行疫情指揮中心規定，透過快篩和核酸檢測（PCR）找出確診者，新北唯一會多做的一件事，就是因應最早在印度發現的Delta變種病毒進入台灣，案例較為特別，拜託中央進行基因定序。
劉和然說，血清學調查是另一種研究，其他縣市若要進行，可能要先跟中央討論，新北尊重中央的權責和決定。
新北市政府衛生局長陳潤秋補充，血清學是作為評估整個盛行率，但若要斬斷傳播鏈，還是要用快篩、PCR來找出隱形的感染者，呼籲民眾踴躍接受篩檢，把輕症、無症狀者都找出來。
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